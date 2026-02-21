Los padres de un bebé denuncian que la trabajadora de una escuela infantil de Sevilla agredió a su hijo y le provocó "graves heridas"

El contexto El 29 de enero de 2024, la madre recibió una llamada de la directora del centro diciéndole que su hijo "se había caído del carro". Sin embargo, al llegar, la mujer no se creyó la versión de la profesional.

Los padres de un bebé de nueve meses han denunciado a una escuela infantil de Sevilla tras sospechar que una trabajadora golpeó al menor, causándole graves heridas en la cabeza. A pesar de que la directora del centro afirmó que las lesiones se debían a una caída del carro, los médicos del hospital Virgen del Rocío determinaron que no eran compatibles con dicha explicación. La madre asegura que no es la primera vez que su hijo presenta lesiones sin recibir explicaciones claras. La familia ha iniciado un proceso civil reclamando 60.751,71 euros por los daños sufridos, ya que no prosperó la vía penal. La situación también ha generado crisis de ansiedad en la madre.

Los padres de un bebé de nueve meses han denunciado que una trabajadora de una escuela infantil de Sevilla, a la que acudía su hijo, habría "golpeado" al menor, causándole "graves heridas" en la cabeza principalmente, un hecho que los padres percibieron de manera algo más notable en un determinado día de enero de 2024, aunque llevaban "varias semanas" observando en el menor "arañazos" y otros signos, incluso un "estado de ánimo más apagado" en su hijo al salir de la escuela infantil. Por ello, la pareja ha iniciado un proceso contra el centro, al tiempo que reclaman 60.751,71 euros a la misma "por los daños sufridos".

Según el atestado presentado por la madre ante la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, los hechos se remontan al 29 de enero de 2024, día en el que la madre dejó a su hijo en la guardería sobre las 8:30 horas "en buen estado". Unas horas después, sobre las 12:45 horas, la progenitora recibió una llamada de la directora del centro "comunicándole que su hijo se había caído del carro y se había dado un golpe bastante fuerte", pero diciéndole al mismo tiempo "que no se preocupara porque ya estaba bien". Sin embargo, la madre fue "corriendo al centro".

"Tenía la cabeza deformada"

Así, prosigue el atestado, al llegar a la escuela infantil, recogió a su hijo, "al que se encontró con moratones por la cabeza, desorientado y compungido". Debido a los mismos, añade, el pequeño "tenía la cabeza deformada". En ese momento, la mujer fue "recibida por la directora del centro y por la monitora habitual de su hijo, a las que pidió explicaciones, mientras que la directora insistía en que su hijo se había caído del carro". Posteriormente, se dirigió a un centro médico donde le realizaron al menor una Tomografía Axial Computarizada (TAC), en la que no se apreciaron lesiones internas.

No obstante, "debido a que ambos progenitores no se encontraban conformes con el trato recibido en el hospital, se fueron al hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde la pediatra de urgencias le realizó una exploración y le hizo entrega de un parte de lesiones". "Los médicos ya dejaron claro a los padres en ese momento que las lesiones que presentaba el bebé no eran compatibles con una simple caída de un carro", señala la letrada que ejerce la defensa de la familia.

Mientras estaba en el hospital, la madre "recibió una llamada telefónica de la directora del centro insistiéndoles en que las lesiones se debían a una caída en el carro", a lo que la mujer respondió que ese tipo de lesiones no podían deberse "a una simple caída", tras lo que la directora del centro expresó que el bebé "también se había golpeado con una trona al caer". Sin embargo, la denunciante insistió en que este tipo de lesiones no coincidían "con lo que estaba manifestando".

Al día siguiente, la denunciante, según el relato de los hechos comentado por la misma, "se puso en contacto telefónico con la directora del centro para pedirle explicaciones, reiterando esta la versión dada, aunque añadiendo que también se había golpeado en el suelo", a lo que la denunciante "siguió insistiéndole" para saber qué había ocurrido, tras lo que finalmente la trabajadora del centro "manifestó que no estaba presente cuando habían ocurrido los hechos".

Unas horas después, según la denuncia, la madre se puso en contacto con la tutora habitual del menor para que le contara su versión, pero esta le dijo que no sabía "nada de lo ocurrido porque cuando sucedieron los hechos no se encontraba en sala con los niños, sino que estaba dando de comer a otro grupo junto a otra compañera". Así, la denunciante le preguntó que "quién se encontraba en ese momento con los niños", a lo que la trabajadora respondió que "no había nadie a su cuidado".

En este sentido, la madre ha asegurado que no era la primera vez que ocurría algo así, sino que "en muchas ocasiones había recogido a su hijo con lesiones como arañazos y moratones en la cabeza" y que "cada vez que ocurría nadie daba explicaciones de lo sucedido". Las agresiones habrían comenzado "desde hacía un par de meses antes, tiempo en el que comenzó a notar que su hijo salía del centro con una actitud algo extraña, mostrándose inquieto y desorientado", incluso "un poco más apagado".

Cabe destacar que, tal y como ha expresado a Europa Press la abogada representante de la familia, se ha iniciado la vía civil con una reclamación extrajudicial "tras no prosperar la vía penal, ya que los padres no han conseguido que la Justicia señale a la persona o personas que provocaron el daño al bebé, debido a que ni la directora del centro ni su personal admitieron en modo alguno tener responsabilidad en los hechos". "Las secuelas también han dejado huella en la madre, con crisis de ansiedad, entre otros problemas derivados de la situación de estrés vivida aquel día", concluye la letrada.

Por los daños sufridos el menor, la familia reclama 39.875,85 euros, a los que se suman 20.875,86 para la madre, hasta sumar los 60.751,71 citados.

