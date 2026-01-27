Denuncian a una 'granja de los horrores' de codornices en Lleida con cadáveres, telarañas y hacinamiento

¿Por qué es importante? La asociación ARDE ha difundido este martes imágenes de una granja de codornices con sello Welfair, grabadas en octubre. La explotación, con cinco naves y 130.000 aves enjauladas, pertenece al mayor proveedor europeo de huevos de codorniz.

La asociación de protección animal ARDE ha denunciado una granja de codornices en Juneda (Lleida) por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública. La denuncia se basa en imágenes que muestran cadáveres, falta de higiene extrema y hacinamiento de animales. La granja, que cuenta con el sello de bienestar animal Welfair, alberga unas 130.000 codornices y es el principal proveedor de huevos de codorniz de Europa. ARDE alerta de riesgos zoonóticos y posibles irregularidades administrativas. La ONG critica la concesión del sello Welfair y solicita investigar un posible delito de estafa. La portavoz Julia Elizalde destaca que la violencia en la industria ganadera es estructural y pide medidas urgentes.

Una "granja de los horrores" de codornices situada en Juneda (Lleida) ha sido denunciada por la asociación de protección animal ARDE ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña y la Consejería de Agricultura de la Generalitat por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública. La organización documentó cadáveres, falta de higiene extrema y hacinamiento de animales.

ARDE difundió este martes imágenes de la explotación, que cuenta con el sello de bienestar animal Welfair, obtenidas en una investigación realizada a finales de octubre del año pasado. La granja avícola está compuesta por cinco naves con unas 130.000 codornices enjauladas y pertenece al principal proveedor de huevos de codorniz de Europa.

Según la denuncia, el lugar presenta una grave falta de higiene, con telarañas y excrementos acumulados bajo los animales. Las codornices conviven con decenas de cadáveres en distintos estados de descomposición, algunos de ellos junto a los huevos destinados al consumo. La organización también ha documentado aves enfermas y heridas sin atención veterinaria, pese a que la explotación dispone de un certificado de bienestar animal.

Es la primera vez que una infiltración muestra el interior de la industria de producción de huevos de codorniz. ARDE ha denunciado los hechos por posibles irregularidades administrativas en materia de sanidad animal y por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública.

La ONG alerta de que la convivencia de aves vivas y huevos con cadáveres en descomposición supone riesgos zoonóticos, con posible transmisión a humanos de enfermedades como la salmonelosis o la leptospirosis. Además, considera que las condiciones observadas podrían vulnerar la normativa europea, en particular los reglamentos 852/2004 y 853/2004 sobre higiene de los alimentos, así como la directiva 98/58/CE sobre la protección de los animales en explotaciones ganaderas.

La perito veterinaria Silvia Gimeno señala en su informe que en las imágenes se aprecian "aves con pérdida de plumaje compatible con picaje entre congéneres, indicativo de estrés y manejo inadecuado". También identifica animales con "signos clínicos compatibles con enfermedad o malestar", como ojos entrecerrados, actitud apática o plumaje erizado, asociado a dolor, debilidad, estrés térmico o infecciones.

Por estos hechos, la explotación podría estar incumpliendo el Real Decreto 348/2000 sobre protección de los animales en explotaciones ganaderas y la Ley 32/2007 de cuidado de los animales, así como el Decreto Legislativo 2/2008 de Cataluña, que regula el bienestar, la higiene y la prevención del sufrimiento animal.

En cuanto a la gestión de residuos, las imágenes muestran a un operario activando la cinta transportadora de estiércol sin retirar previamente a las aves vivas. El informe veterinario alerta de un "riesgo extremo e inmediato" por el uso de sistemas mecánicos de evacuación de residuos en presencia de animales, con posibilidad de atrapamiento, traumatismos graves o muerte.

La granja denunciada vende sus huevos a algunas de las principales cadenas de supermercados de España y cuenta con el sello Welfair, un certificado independiente que garantiza supuestamente el bienestar animal. Para ARDE, su concesión es “alarmante”. “Desde el punto de vista administrativo existen claras irregularidades, por lo que el certificado se convierte en una mera herramienta de marketing”, afirma Julia Elizalde, portavoz de la organización.

"El consumidor cree apoyar el bienestar animal cuando en realidad está financiando la explotación y el sufrimiento", añade Elizalde, que solicita investigar también un posible delito de estafa.

No es la primera vez que se destapan irregularidades en macrogranjas avícolas. En mayo de 2025, ARDE difundió imágenes de la mayor granja de Baleares, lo que derivó en una multa de 200.100 euros y en la reducción de su capacidad a un tercio. "Lo ocurrido en Juneda no es un caso aislado. La violencia en la industria ganadera es estructural", concluye Elizalde, que reclama al Gobierno y a los supermercados medidas urgentes para poner fin a este tipo de explotaciones.

