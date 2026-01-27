Detenido un hombre en Córdoba acusado de matar a su hija e intentar suicidarse

Los detalles Según ha podido confirmar laSexta no se trataría de una situación de violencia de género. El padre se encuentra detenido en el Hospital Reina Sofía.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del homicidio de su hija en Córdoba. Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde noche, según avanzó la Cadena Cope y ha podido confirmar laSexta, unos hechos que continúan bajo investigación mientras se mantienen todas las hipótesis abiertas.

Fuentes consultadas por laSexta confirman que la hija era mayor de edad y se descartaría la violencia de género como posible móvil de los hechos.

Según 'Cordópolis', el hombre fue detenido por un presunto parricidio cometido en una calle cercana a la Estación de Renfe. Tras cometer los hechos, el arrestado intentó suicidarse antes de quedar bajo custodia policial. En estos momentos se encuentra detenido en el Hospital Reina Sofía, según ha podido saber laSexta.

El hombre presentaba una herida autoinfligida en el abdomen y su hija ya había fallecido cuando los efectivos policiales y sanitarios llegaron al domicilio, lugar donde tuvo lugar el presunto parricidio.

