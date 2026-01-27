Muere un hombre en Menorca tras ser aplastado por una roca del tamaño de un coche que cayó sobre su casa mientras dormía

¿Por qué es importante? El suceso ha ocurrido sobre las 5:30 horas de este martes. Una roca ha atravesado desde la terraza dos plantas de un edificio familiar y ha impactado en la habitación donde dormía con su pareja.

Un hombre de 65 años ha muerto en Es Castell, Menorca, al ser aplastado por una roca del tamaño de un coche que cayó sobre su casa, atravesando dos plantas. La roca impactó en la habitación donde dormía con su pareja, una mujer de 62 años, quien fue rescatada ilesa por los servicios de emergencia. El suceso ocurrió en la urbanización Cala Sant Esteve, y la mujer fue trasladada al hospital Mateu Orfila con politraumatismos. Los servicios de emergencia, incluyendo bomberos y Guardia Civil, participaron en el rescate. Ocho viviendas cercanas fueron desalojadas por precaución.

Evacuada de urgencia por una ambulancia del 061 al hospital Mateu Orfila, la pareja del fallecido permanece en observación en el ala de urgencias del Hospital Mateu Orfila aquejada de politraumatismos y su pronóstico es reservado. Las víctimas comparten habitualmente el inmueble con sus hijos, que suelen ocupar las plantas superiores, pero esta noche esas dependencias también se encontraban desocupadas, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Los hechos han tenido lugar en la urbanización Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell. El suceso se ha registrado sobre las 5:27 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso por el derrumbe una roca de grandes dimensiones sobre una casa con personas en su interior, según ha comunicado el SAMU 061. A la llegada de los equipos sanitarios, los bomberos y agentes de la Guardia Civil, han sido localizadas en la vivienda las dos personas atrapadas.

En el operativo han intervenido dos ambulancias, una de ellas medicalizada, además de efectivos del cuerpo de bomberos y de la Benemérita, que han colaborado en las tareas de rescate y han asegurado la zona. Este nuevo accidente mortal en una vivienda en Baleares se produce después de que la madrugada del pasado 15 de enero, un joven de 18 años perdiera la vida en el derrumbe del techo de su casa en Manacor (Mallorca), mientras dormía en una litera junto a su hermano.

Con todo, los residentes de otras ocho viviendas situadas al lado del inmueble siniestrado, también bajo el acantilado, han sido desalojados por precaución.

