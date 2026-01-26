El incendio que afecta a unas instalaciones de Repsol en Cartagena obliga a enviar un ES-Alert a las poblaciones de la zona por la "nube tóxica" generada

¿Por qué es importante? Se ha originado en la "unidad de topping 3", no ha causado heridos y no hay riesgo de propagación. La empresa ha indicado que se activaron los planes de emergencia en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos.

Un incendio en las instalaciones de Repsol en Escombreras, Cartagena, ha generado una gran columna de humo, obligando a enviar un mensaje Es-Alert a los habitantes de Alumbres, Escombreras y Portmán para que cierren puertas y ventanas. El fuego se originó en la "unidad de topping 3" del complejo industrial, pero no se han registrado heridos ni hay riesgo de propagación. Las autoridades han activado el Plan de Emergencia Exterior y han enviado dotaciones de la Policía Local y Bomberos de Cartagena. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado las medidas preventivas a través de X.

Un incendio declarado la tarde de este lunes afecta a las instalaciones de la factoría de Repsol en Escombreras, en Cartagena (Murcia), han informado a 'EFE' fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 y de la empresa, así como ha obligado a desalojar a sus trabajadores. El humo producido por las llamas ha obligado a enviar un mensaje ES-Alert a los ciudadanos de las localidades de Alumbres, Escombreras y Portmán, a quienes se ha recomendado cerrar las puertas y ventanas.

El servicio de emergencias ha informado a través de un mensaje en X de que no se han registrado heridos y que no hay riesgo de propagación, de hecho, puede ser controlado con medio propios. Asimismo, una fuente de Repsol ha confirmado que se ha producido en la "unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena", así como ha confirmado que "en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia".

Por su parte, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Unión y Primera Intervención del CEIS Región de Murcia ha detallado en la misma red social que se trata de un fuego originado en "el polo químico". Igualmente, ha indicado que por precaución se suspende toda la actividad deportiva al aire libre.

Fuego en las instalaciones de Repsol en Cartagena

Las llamas han levantado una gran columna de humo negro y ha desencadenado decenas de llamadas al 112, que ha enviado dotaciones de la Policía Local y de los Bomberos de Cartagena a las instalaciones de manera preventiva.

Piden cerrar las ventanas por el humo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado a través de X que se ha enviado un mensaje ES-Alert a las poblaciones de Alumbres, Escombreras y Portmán "por la nube de humo provocada por un incendio en el Polígono Industrial de Escombreras". "Se recomienda refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche", ha añadido.

De esta forma, la Región de Murcia ha activado el Plan de Emergencia Exterior ante el incendio declarado en las instalaciones de Repsol en el polígono industrial de Escombreras, tal y como han señalado fuentes de la comunidad autónoma.

