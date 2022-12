El paraguas está siendo el protagonista en este tramo final del macropuente de diciembre en prácticamente todo el país, pero hay algunas zonas, especialmente en el sur de España, en las que las lluvias han provocado numerosos destrozos.

En algunos puntos de la provincia de Huelva en 24 horas ha caído lo mismo que habitualmente en todo el mes de diciembre y se han registrado más de 80 litros por metro cuadrado.

En Aljaraque, por ejemplo, los vecinos tuvieron que salir de sus casas de noche y con lo puesto. Se ha desbordado un arroyo y el agua ha acabado anegando las viviendas, rompiendo puertas y ventanas y dejando los muebles y los electrodomésticos flotando.

Los daños son incontables, y lo peor es que llueve sobre mojado porque es la segunda vez en un año que el arroyo se desborda. Los bomberos han trabajado con el agua por las rodillas tratando de achicar el agua de las casas.

En Huelva capital han caído 70 litros por metro cuadrado en 24 horas y el agua ha dejado las calles desiertas. En Ayamonte también ha corrido con fuerza por las calles.

En otros puntos de Andalucía y Extremadura desde el lunes han caído 100 litros por metro cuadrado, y la previsión es de más lluvia: entre este jueves y el viernes pueden caer otros 80 litros por metro cuadrado.

La lluvia no frena los planes

Las lluvias que recorren de norte a sur la Península no han sido para muchos un impedimento para disfrutar de los planes del puente. El paraguas ha sido un básico en Sevilla, en Santiago de Compostela o en Madrid.

También en Barcelona, donde algunos han podido disfrutar de los mercadillos navideños sin tantas aglomeraciones como suele ser habitual. Y es que no hay mal que por bien no venga y aunque llueve, no tanto como para perderse los puestos tan típicos de estas fechas.

En Valencia se han pasado el día buscando techo, aunque el agua tampoco ha podido con el espíritu temprano de la Navidad y en Bilbao, más acostumbrados al paraguas, tampoco han dejado de salir a la calle. Planes de compras, merendolas o visitas a museos en un festivo pasado por agua en casi toda España.