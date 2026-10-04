Expresiones nazis de victoria y enfrentamientos: así marcharon los ultras hasta Sol tras la protesta por la vivienda

¿Qué ha pasado? A su llegada a la plaza, una marea de personas antifascistas se concentró en la zona mientras la Policía establecía un cordón para evitar que ambos grupos llegasen a enfrentarse.

La manifestación por la vivienda en Madrid culminó en la Puerta del Sol con momentos de gran tensión debido a la presencia de grupos ultras. Al llegar a la plaza, personas antifascistas se concentraron mientras la Policía intentaba mantener a ambos grupos separados. Los ultras avanzaron hacia la Puerta del Sol, coreando consignas nazis como "Sieg Heil". La tensión creció cuando algunos individuos cruzaron las zonas acordonadas, provocando enfrentamientos verbales. Aunque los ultras parecían dispersarse, intentaron acceder por otros puntos, generando más tensión. La noche terminó con tres detenciones, según informó laSexta.

La multitudinaria manifestación por la vivienda que recorrió Madrid terminó con momentos de gran tensión en la Puerta del Sol ante la presencia de grupos ultras. A su llegada a la plaza, una marea de personas antifascistas se concentró en la zona mientras la Policía establecía un cordón para evitar que ambos grupos llegasen a enfrentarse.

Los agentes de la UIP trataron de mantener separados a los dos grupos mientras los ultras avanzaban hacia la Puerta del Sol. En ese momento comenzaron a escucharse consignas y saludos de simbología nazi: "Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil", se escucha en las imágenes. Se trata de una expresión utilizada como saludo de victoria por los nazis en la Alemania del Tercer Reich durante actos públicos de masas.

La tensión fue aumentando a medida que ambos grupos se acercaban. En algunos momentos, varios individuos llegaron a salir de las zonas acordonadas y se produjeron enfrentamientos verbales y provocaciones. En otro momento, un individuo llegó a coger una jarra de cristal mientras grababa con su teléfono móvil y amenazaba al grupo situado frente a él.

Cuando parecía que los grupos ultras comenzaban a disolverse, algunos intentaron acceder a la zona por otros puntos. Las imágenes muestran distintos momentos de tensión, con miembros del grupo antifascista avanzando y los ultras retrocediendo ante su presencia.

Uno de los individuos porta lo que parece ser un spray mientras se aleja del enfrentamiento y otro empuja un cubo de basura para intentar dificultar el avance del grupo contrario. En otro momento, un joven grita: "Aquí estamos los nacionalistas".

La escena se desarrolla mientras algunos de los participantes lucen camisetas con iconografía vinculada a movimientos de extrema derecha y lanzan consignas como "sin miedo a nada ni a nadie". Una noche que llegó a estar marcada por una fuerte tensión y que finalmente terminó con tres personas detenidas.

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