El joven Antonio Jiménez, un falso arzobispo de la iglesia Veterocatólica de Santa Filomena y que se presenta como exorcista en sus redes, presidió 'oficios' en el antiguo templo de Tablate, un municipio de Granada abandonado hace casi tres décadas que ha activado la alerta de la Archidiócesis. Esta asegura que es un falso obispo que no pertenece a la Iglesia Católica ni representa a la Archidiócesis.

Una romería y una "misa" en la antigua iglesia para celebrar el día de la Inmaculada en Tablate, un pueblo abandonado hace tres décadas pero en recuperación, ha puesto en alerta a la Archidiócesis de Granada, que ha pedido a sus feligreses que se desvinculen de estos actos. Los vecinos que viven en los pueblos cercanos siguen ligados a ese lugar, por eso, cuando conocieron el llamamiento para sacar a pasear a la virgen, cargaron con unas pequeñas andas hasta el interior de la iglesia donde después se celebró la misa.

La iglesia pertenece a un particular de Tablate y está desacralizada, es decir, no se puede celebrar ningún ritual católico. El Arzobispado de Granada advierte de que el "supuesto obispo" no pertenece a la Iglesia católica y pide a los vecinos a "no dejarse llevar por la apariencia de dichas celebraciones". También ha solicitado a los "párrocos de la zona a aclarar la situación para evitar la confusión" de los feligreses.

Sin embargo, sí que se celebró un acto religioso y tras él, se encuentra Antonio Jiménez, el presunto arzobispo que en sus redes sociales se presenta como exorcista de la iglesia Veterocatólica. También comparte numerosos videos que hacen referencia a varios supuestos exorcismos que ha realizado.