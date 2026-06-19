Francia, bajo amenaza por las altas temperaturas: la ola de calor podría convertirse en la más intensa de la historia

¿Por qué es importante? Météo France advierte de que las temperaturas podrían superar a las registradas en la ola de calor de 2003, que provocó casi 15.000 muertes en apenas unos días.

Francia enfrenta una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que superarán los 40 grados en varias regiones, lo que preocupa a los expertos ya que ocurre en junio, antes del inicio oficial del verano. Más de la mitad del país está en aviso naranja, y se espera que el mapa se torne rojo pronto. Las altas temperaturas han obligado a paralizar clases, aplazar exámenes y suspender el tráfico ferroviario debido al riesgo de descarrilamiento. Esta ola podría superar la de 2003, que causó 15.000 muertes. Eventos culturales están siendo aplazados, mientras los visitantes buscan refugio en sombras y fuentes.

Una ola de calor sin precedentes. Es lo que se está viviendo en Francia, donde las altas temperaturas que empiezan a llegar a España llevan días golpeando al país galo, que afronta una alerta sin precedentes.

Se prevé que en los próximos días las temperaturas batan todos los récords en el país, superando los 40 grados en varios puntos de toda la geografía francesa, y lo que más preocupa a los expertos es que este fenómeno se va a producir en junio, cuando ni siquiera ha comenzado oficialmente del verano.

Más de media Francia está en aviso naranja por altas temperaturas, aunque las autoridades ya han advertido de que en apenas unas horas el mapa se teñirá de rojo. La situación climatológica ha obligado a paralizar las clases, aplazar los exámenes finales o incluso suspender la circulación ferroviaria, ya que la dilatación que el calor provoca en los raíles hace que el riesgo de descarrilamiento de multiplique.

De hecho, las autoridades han advertido de que esta ola de calor podría superar a la registrada en agosto de 2003, que provocó casi 15.000 muertes en apenas unos días. "Las jornadas de principios de (la próxima) semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados", advierte la directora de Météo France, Sophie Voirin. No obstante, hace un llamamiento a la calma, ya que, pese a que los termómetros se dispararán, este episodio de calor extremo será "más precoz" que el de hace 23 años.

Ante esta situación, centenares de conciertos y festivales están teniendo que ser aplazados o suspendidos, mientras que a los valientes que se atreven a visitar las principales ciudades francesas no les queda otra opción que recurrir a las fuentes y las sombras para tratar de sobrellevar el calor.

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