La estremecedora carta en la que un niño con autismo pide a su colegio que frene el acoso de un profesor: "Ayer me tuve que escapar de la sala para llorar"

Un niño de 11 años ha denunciado ante la directora de su colegio la discriminación que sufre en las aulas. Santiago tiene un trastorno autista y acude a un colegio público en Chile.

El pequeño ha escrito una carta a la directora del centro escolar para solicitarle que le saque de la clase de religión, en la que siente como sus compañeros se ríen de él por las bromas que impulsa el profesor.

Su tía, Marjorie Salinas ha replicado la denuncia a través de Facebook, publicando la carta íntegra que su sobrino ha enviado a la directora. Junto a una fotografía de la misiva, la mujer reclama que "compartan" la carta de su sobrino: "Asiste a un colegio municipal de la comuna de Santiago (Chile), está diagnosticado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y está en el programa PIE", comienza explicando.

En la carta, el menor relataba su situación: "Le escribo para pedirle que me autorice salirme de la asignatura de religión porque el profesor me molesta, me dice que "no existo", se burla diciendo "¿por qué no vino Santiago?", y hace que todos se rían, y eso me hace sentir triste".

Las súplicas del pequeño vienen acompañadas de diversas confesiones que el menor realiza a la directora para que frene la situación: "Ayer mis compañeros se volvieron a reír y me tuve que escapar de la sala para llorar".

La tía de Santiago ha explicado en Facebook que la misiva le "parte el corazón": "Para las personas del centro escolar todo esto es una broma. ¿Es que no saben que las personas con TEA no entienden los chistes?", reivindica en la red social. La petición de difusión de Salinas ya ha alcanzado más de 11.000 me gusta y miles de comentairos.