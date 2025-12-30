Ahora

TAMBIÉN HAY DOS HERIDOS

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

¿Por qué es importante? En el mismo siniestro dos españoles más han resultado heridos y se encuentran hospitalizados.

Ambulancia de Arabia Saudí circulando por una carreteraAmbulancia de Arabia Saudí circulando por una carreteraAgencia EFE

Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro. Según ha adelantado el diario '20 minutos' y han confirmado a 'EFE' fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

El citado diario ha informado de que los dos fallecidos eran catalanes y estaban realizando una actividad a 1000 kilómetros de Riad. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de dos parejas de amigos que se encontraban de turismo.

Con todo, el herido con peor pronóstico ha sido trasladado hasta un hospital de la ciudad de Medina. Asimismo, se desconocen las causas del accidente.

Noticia en ampliación

