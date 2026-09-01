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De la sal a la pimienta

Esto es lo que le pasa a tu comida con especias si la congelas para comer otro día

Muchos españoles optan por el 'batch cooking' mientras otros prefieren hacer grandes cantidades de un plato y congelar porciones para comer otro día. ¿Pero sabes qué le pasa a la comida cuando ésta lleva especias?

Plato de lentejas Plato de lentejasinternet

En España, muchas personas optan por el 'batch cooking' —dedicar un día a cocinar platos para el resto de la semana— mientras que otros prefieren, cada vez que cocinan, hacer grandes cantidades de un plato concreto y congelarlo en porciones diarias para poder ir eligiendo en el día a día.

Si bien hay muchos alimentos que es mejor no congelarlos, no todo el mundo sabe que la congelación también afecta a las especias que utilizamos en nuestros platos. Tras pasar por el congelador, el sabor y la textura de algunos alimentos puede cambiar, pero veamos qué les sucede a las especias y condimentos más comunes al ser congelados, según un estudio de la Universidad de Georgia:

1. Pimienta, clavos, ajo, pimiento verde, vainilla artificial y algunas hierbas: pueden intensificar su sabor y volverse más amargos tras la congelación.

2. Cebolla y pimentón: estos condimentos pueden alterar su sabor durante el proceso de congelación.

3. Condimentos de apio: al congelarse, tienden a potenciar su sabor.

4. Curry: puede desarrollar un sabor rancio y apagado tras la congelación.

5. Sal: puede perder sabor y tiene la tendencia a aumentar el sabor a rancio de cualquier alimento que contenga grasa al congelarse.

Por lo tanto, lo más recomendable es sazonar solo ligeramente antes de congelar y añadir condimentos adicionales durante el recalentamiento o justo antes de servir el plato. De esta manera podrás garantizar que los sabores serán como los esperabas, independientemente de si los ingredientes han sido previamente congelados o no.

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