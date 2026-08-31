Iñaki López, sobre las carreras ilegales en Collado Villalba: "Mejor si se dedican a farmear aura en vez de jugarse la vida propia y ajena"

Los vecinos de Collado Villalba denuncian peleas, carreras ilegales y menudeo de droga, algo que les está impidiendo conciliar el sueño. Además, hablan de peligrosas maniobras que ya han rozado la tragedia.

Los vecinos de Collado Villalba denuncia la presencia de carreras ilegales e incluso hablan de menudeo de droga. Aseguran que esta situación les impide conciliar el sueño por el ruido de los coches y las acciones temerarias.

De hecho, en las imágenes grabadas por los vecinos se puede ver cómo uno de los coches de estos imprudentes está a punto de chocar con otro vehículo que circulaba por la calle.

"A partir de las 00:30 esto se convierte en un circuito de Fórmula 1", comenta uno de los vecinos. El Ayuntamiento ha colocado badenes para intentar detener las carreras ilegales, pero de momento parece que se lo han tomado como incentivo.

Además, se dedican a hacer peligrosos juegos, como el de situar a una persona en medio de la carretera, mientras el coche, que se aproxima a toda velocidad, le esquiva en el último momento.

"Mejor si se dedicaran a farmear aura en lugar de jugarse la vida propia y ajena", comenta Iñaki López, mientras que Bea de Vicente habla de un delito de "peligro concreto contra la vida", que conlleva penas de hasta cinco años de prisión y retirada de carnet de hasta diez años.

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