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Hallado por la Guardia Civil

Un padre olvida a su hijo de diez años en una gasolinera de Cáceres y se da cuenta 140 kilómetros después cuando se dirigía a Bélgica

Los detalles Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera, el menor se habría bajado del vehículo sin que sus acompañantes se percataran de que no volvió a subir.

Un padre olvida a su hijo de diez años en una gasolinera de Cáceres y se da cuenta 140 kilómetros después cuando se dirigía a Bélgica
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Un niño de 10 años, que viajaba con su padre, un amigo de este y otro hermano de 7 años, fue dejado de forma accidental en una gasolinera ubicada a la altura de Aldea del Cano, en Cáceres, en la A-66 y no fue hasta 140 kilómetros después, cuando se dirigían hacia Bélgica, cuando se percataron al ser localizados por la Guardia Civil.

Según ha informado el instituto armado, sobre las 20:30 horas de este domingo fueron alertados de que habían dejado solo a un niño en la estación de servicio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera muestran que el menor se habría bajado del vehículo sin que sus acompañantes se percataran de que no volvió a subir.

Tras las gestiones realizadas a través de la central 062 y al conocer que el vehículo circulaba en dirección norte, se estableció un dispositivo para localizarlo, que finalmente se logró cerca de las 23:00 horas, a la altura de Hervás (Cáceres), en la misma A-66. Mientras tanto, el menor quedó bajo la atención de agentes de la Guardia Civil hasta poder reunirse nuevamente con sus familiares.

La Guardia Civil recuerda la importancia de comprobar, antes de reanudar la marcha, que todos los ocupantes han vuelto al vehículo, especialmente cuando se viaja con niños, ya que "una simple comprobación puede evitar un enorme susto".

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