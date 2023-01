La clave de la alimentación equilibrada está en la rueda de la alimentación, algo que ya se enseñaba en los 70 a ños niños españoles. Una década después con 'Érase una vez... la vida' se enseñaba con dibujitos.

"Al final, sabemos desde hace décadas cómo comer bien. Deben predominar los productos vegetales frescos, debe haber abundancia de frutas, verduras y legumbres y proteína de calidad. Los alimentos que eran saludables en 1985 también lo son en 2023", afirma Aitor Sánchez, dietista-nutricionista y tecnólogo alimentario.

Ahora, en forma de moda llega a través de las pantallas de los móviles el 'batch cooking'. Mueve millones de visitas en Internet con tutoriales para explicar simplemente cómo cocinar bien para toda la semana. En definitiva, en España sería recuperar la dieta mediterránea de toda la vida

"Parece que si se pone un nombre en inglés es más guay, pero no deja de ser preparar las comidas de toda la semana porque, en realidad, no tienes tiempo. Creo que es una buena forma de funcionar y de no dejar nada al azar porque cuando así ocurre es más difícil de controlar", cuenta Virginia Gómez, dietista-nutricionista.