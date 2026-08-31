Una travesía de más de 6.000 kilómetros: encuentran en Vigo una botella lanzada al mar desde Cuba hace 28 años

El objeto fue hallado por Lena y Xulia. En su interior pudieron leer varios mensajes escritos por la niña que lanzó la botella al mar en 1998.

En Vigo han recibido 'paquete' muy especial: es una botella de cristal con un mensaje en su interior que fue lanzada la mar en Cuba hace 28 años. "Esto ha llamado mucho la atención en la ciudad", expone Iñaki López.

La botella llegó hasta playa de Samil y fue lanzada en 1998 por una niña, que decidió llenar una botella llena de mensajes. El objeto ha completado una travesía de más de 6.000 kilómetros para llegar hasta Galicia.

Esta fue hallada por Lena y Xulia y, como explica, la playa de Samil no fue su primera parada. "Estuvo en Carril, en la Illa de Arousa, y hay tres mensajes de allí", explican, escritos por una madre y una hija.

Su intención es que la botella vuelva a Cuba a través del mar. Por eso, este fin de semana la lanzarán al mar desde la Isla de Ons.

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