Desde hace seis años el Ministerio de Sanidad examina pseudoterapias en su particular guerra contra este tipo de alternativas que no cuentan con ninguna evidencia científica de que sean efectivas. Eso sí la cartera de Mónica García diferencia entre aquellas que suponen un ejercicio físico y las que no, puesto que las primeras son recomendables, el resto ineficaces.

El taichí, la respiración consciente o la aromaterapia son algunas de las pseudoterapias contra las que luchan desde Sanidad con el fin de que no se conviertan en una alternativa a la medicina. El empeño es tal que ya existe un compromiso para analizar una a una, advertir e insistir en que no curan.

Esta vez le ha tocado el turno a ocho entre las que hay algunas que sí tienen algún beneficio como son el taichí, la respiración consciente, el chi kung y otras técnicas de relajación. El taichí, por el simple hecho de tratarse de un ejercicio físico es positivo. Es por ello, que Sanidad también respalda el Chi Kung, basada en los movimientos corporales coordinados con la respiración.

También apuntan a que tanto los ejercicios de respiración consciente como otras técnicas de relajación pueden ser beneficiosos para aliviar el estrés o la ansiedad. Sin embargo, no olvidan en recordar que deben ser interpretados con cautela puesto que su fin es el de aliviar, pero no el de curar.

Pero en la cara b de la pseudociencia existen otras prácticas de dudosa eficacia como son la vacuoterapia, la luminoterapia, el zerobalancing y la aromaterapia, ya que para ninguna de ellas existe el respaldo de la comunidad científica. En el caso de la vacuoterapia por sus riesgos sobre la piel, que pueden observar en las imágenes que acompañan a estas líneas.

Otros directamente porque no hay estudios suficientes que muestren un beneficio real sobre la salud, como en el caso de la luz que se usa en luminoterapia que no es suficiente para tratar problemas de salud mental, tal y como se pretende.