Los fans de la saga de Harry Potter tienen una buena y una mala noticia. Por un lado van a poder volver a ver la magia de Hogwarts en la gran pantalla… pero esto es por un motivo que seguramente les impacte: efectivamente, han pasado 20 años desde que se emitiera por vez primera la cinta en el cine.

El 12 de noviembre del 2001 se estrenó la primera película de la saga: 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', dirigida por Chris Columbus y basada en la novela homónima de J.K. Rowling. Veinte años han pasado desde que el pequeño Potter cumpliera 11 años y le llegara la carta para poder asistir al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Con esta carta se abrían las puertas a un mundo mágico que muchos espectadores (y lectores) fueron descubriendo a la vez que Harry. Los seguidores de la saga crecían con Harry, Ron y Hermione, al igual que lo hacían sus películas. Las cintas, que empezaron en un universo infantil en el que se resaltaba el compañerismo, el valor y la amistad, fueron evolucionando hasta tratar temas como la muerte, la lealtad y el enfrentamiento entre el bien y el mal.

En España el estreno fue tan solo unas semanas más tarde, el 30 de noviembre, pero en Warner Bros España han anunciado que la reposición se podrá ver el fin de semana del 12, 13 y 14 de noviembre. Desde la distribuidora confirman a lasexta.com que el estreno será como el de una película normal, por lo que podrá verse en prácticamente todos los cines de España. La primera cadena de cines en anunciar la venta de entradas para este esperado momento ha sido Kinépolis, que ya ha puesto en su web los tickets para su pases en sus cines de Alicante, Granada, Valencia y Madrid.

Los seguidores de la saga no han tardado en volverse locos en las redes sociales. Muchos aseguran que la vieron cuando cursaba estudios primarios y no tardaron en volverse adictos a esta ficción, otros quieren más y proponen a los cines Kinépolis hacer una maratón del universo mágico, recordando que en "la última maratón en Madrid fuimos más de 1700 personas", y como hay gustos para todos, hay quien prefiere verlas en casa.

Y no va a haber algo especial?? Que es el 20 aniversario.... Que ojo, me he pillado entradas... Me esperaba no se, una maratón, algún evento (aunque sea solo de la primera película), alguna cosa chula.... pic.twitter.com/I7MFcJgZ2S