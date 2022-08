El calendario nos dice que hoy, 20 de agosto, es el Día Internacional de los Animales sin Hogar. Pero en protectoras, refugios y albergues...el día de los animales sin hogar son todos. Yogui, Arco, Inu o Nuez forman parte de ese casi centenar de perros que busca un hogar en la protectora madrileña APAP Alcalá.

España es el país de Europa con más animales domésticos abandonados. Casi 300 mil. Cecilia Castillo, presidenta de la citada protectora, asegura que se trata de animales psicológicamente muy dañados. Y esta cifra no deja de aumentar. "Sigue habiendo abandonos todo el año: en Navidad porque es Navidad y en verano porque es verano".

Por su parte, María Blasco, de la Asociación protectora de Animales de Granollers, asegura que cada día reciben la llamada de muchas personas para dejar a sus animales en la protectora. "Desde un divorcio, un cambio de piso, los alquileres...", explica. Y este verano está siendo especialmente duro, pues ni hay donativos, ni gente que se ofrezca a ser voluntario, señala Castillo.

Así, esperan que la situación mejore con la Nueva Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales. Blasco asegura que, a día de hoy, no se cuenta con las herramientas legales suficientes para poder hacer una retirada legal del animal. Al mismo tiempo, desde las protectoras piden que las sanciones sean iguales en todo el país. "En Madrid, si te ponen una multa de 3.000 a 9.000 euros vas a poder irte a la comunidad de al lado y te va a costar menos", ejemplifica Castillo. Con la nueva ley, las sanciones por maltrato irán de los 500 a los 200.000 euros.

Caballos, burros y otros animales también sufren maltrato. En España hay unos 1.500 centros de acogida y nueve de cada diez animales adoptados encuentran un hogar definitivo.

Sin embargo, los hay que como a Porto, con diez años y sin un ojo, les cuesta salir de los centros. Así, Castillo insta a los ciudadanos a no fijarse únicamente en el físico. "Fijaos en los que no os miran, los que se esconden. Esos son los que más ayuda necesitan". Un ejemplo de ellos son los perros grandes o los mal llamados: perros potencialmente peligrosos. Blasco señala que estos animales no dejan de ser una responsabilidad: "Es importante prepararte como humano".