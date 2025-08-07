Ahora

Rompiendo récords

España acumula medio millón de habitantes más que en 2024: ya somos 49.315.940

Los detalles Muchos se preguntan a qué se debe este ascenso si el número de bebés no ha supuesto ningún incremento durante los últimos años.

Récord de españoles

España acumula cada año más habitantes en sus calles, playas y montañas. Ya somos 49.315.940 ciudadanos, medio millón más que en 2024.

Muchos se preguntan a qué se debe este ascenso si el número de bebés no ha supuesto ningún incremento durante los últimos años en todo el país.

Una de las razones principales es la baja mortalidad, entre otras, ya que los avances médicos y la sanidad pública han favorecido a una mejor calidad y esperanza de vida, asegura el demógrafo Andrés Felipe Castro.

Asimismo, la llegada de personas migrantes ha aumentado el número de ciudadanos haciendo a su vez un efecto rejuvenecedor. "En términos generales la población migrante es más joven que la población española y por tanto llegan en edades laborales que llegan a contribuir a la economía del país", añade el experto.

Colombia, Marruecos o Venezuela son los países de donde llegan más habitantes a España. Además, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares son las zonas donde se ha recogido un mayor aumento de la población. Mientras, Melilla es la única comunidad que no ha crecido.

Si los números siguen aumentando, se prevé que el año que viene podríamos llegar a ser nada más y nada menos que 50 millones de españoles.

