Los médicos alertan de las "graves consecuencias" de la 'droga Barbie', promocionada como bronceador exprés en redes

El deseo de conseguir un bronceado perfecto en verano puede llevar a algunas personas a utilizar productos peligrosos como la llamada "droga Barbie". Este producto contiene melatonán, una sustancia no legalizada en España ni en la UE, y que puede tener graves consecuencias para la salud. La doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina estética, advierte sobre los riesgos del melatonán, que incluyen daños hepáticos, renales, aumento de manchas y lunares, y un mayor riesgo de cáncer de piel en personas predispuestas al melanoma. A pesar de estas advertencias, algunos continúan usando el producto, ya sea inhalándolo o inyectándolo. Los expertos recomiendan obtener un bronceado seguro tomando el sol con protección adecuada.

Es uno de los mayores deseos del verano... y también uno de los mayores peligros. Es, básicamente, el estar moreno. El broncearse. En coger ese tono de piel tan característico de estar en la playa bajo el sol. Ante eso, hay muchos que quieren usar 'atajos' para adquirir color usando productos como la llamada 'droga Barbie', ante la que los expertos advierten de las posibles graves consecuencias que puede tener.

Y es que contiene el llamado melatonán, algo que no está legalizado en España y en la UE ni como fármaco ni como cosmético.

Así habla de todo Beatriz Beltrán, médico internista y de medicina estética: "Es un producto que no es seguro, y que puede acarrear graves riesgos de salud".

"Puede tener graves consecuencias a nivel hepático y renal, además del aumento de manchas, de lunares y de la pigmentación. Puede acarrear cáncer de piel en pacientes con predisposición al melanoma", sigue la doctora Beltrán.

Pero la gente parece no estar preocupada ante estos riesgos. Hay quien coge esta llamada 'droga Barbie' o 'bronceadores Barbie' y o bien los inhalan o directamente se los inyectan en la piel.

Mientras, los expertos insisten en que la mejor forma y la más segura para obtener un buen bronceado es tomar el sol con precaución y con protección 50.