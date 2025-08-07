Sube un 2% los muertos en accidentes de tráfico que no llevaba ni cinturón ni casco en vía urbana

Las consecuencias La DGT está preocupada ante el ascenso del 26% al 28% a causa de estos fallecimientos. Indican que la mitad de los que perdieron la vida en sus coches por no usar cinturón se habrían salvado.

La Dirección General de Tráfico (DGT) está alarmada por el aumento de muertes en vías urbanas debido a la falta de uso de elementos de seguridad como el cinturón y el casco. En el último año, las muertes por esta causa han subido un 2%, afectando principalmente a ciclistas y conductores de patinetes. De 18 ciclistas fallecidos, 14 no llevaban casco, y de nueve conductores de patinetes muertos, solo cuatro lo usaban. La DGT está tramitando una ley para hacer obligatorio el casco en patinetes. Además, preocupa el uso del cinturón de seguridad, ya que 25 de los 60 fallecidos en turismos no lo llevaban. En contraste, los motoristas muestran alta concienciación con solo 15 de 123 fallecidos sin casco. La DGT también estudia el impacto del uso de móviles por peatones en accidentes.

Preocupación en la DGT ante el ascenso de las muertes en vía urbana por no llevar los respectivos elementos de seguridad. Por no llevar el cinturón en el coche, o el casco en motos, bicis y patinetes. Y es que, a pesar de los avisos, de las recomendaciones y de las prohibiciones, y del alto riesgo de muerte por no hacer uso de estos sistemas, el número de fallecidos por no ponerse estos accesorios ha aumentado en un 2% en el último año.

Ha pasado de ser un 26% a un 28, y los ojos están puestos sobre todo en ciclistas y en los conductores de los patinetes. Porque en el caso de los primeros, de los 18 que murieron un total de 14 no llevaban el casco. En el caso de los segundos, de nueve muertos solo lo usaron cuatro.

En la DGT se está trabajando en hacer obligatorio el uso del caso, en especial en los patinetes. "Está en trámite una ley para obligar a llevarlos", afirma Pere Navarro, director general de tráfico.

También es muy preocupante el hecho de que se siga sin usar el cinturón de seguridad en los turismos. De los 60 muertos, 25 no llevaban un sistema de protección que habría salvado la vida, tal y como expresa Navarro, "a la mitad".

"Tenemos la asignatura pendiente de consolidar el uso del cinturón en las plazas traseras", insiste el director general de tráfico.

Los motoristas sí cumplen

La buena noticia viene en relación a las motocicletas. De los 123 muertos, tan solo 15 no llevaban el casco. En la DGT creen que esto se debe a la gran concienciación que hay en su uso, y es que para estos conductores resulta caso impensable ir en moto sin este elemento.

Además, han puesto el foco en los peatones y en los móviles. En la DGT van a analizar cuántas víctimas de accidentes de tráfico iban con los ojos pegados en las pantallas de sus smartphones.