Ahora

Preocupantes datos

Sube un 2% los muertos en accidentes de tráfico que no llevaba ni cinturón ni casco en vía urbana

Las consecuencias La DGT está preocupada ante el ascenso del 26% al 28% a causa de estos fallecimientos. Indican que la mitad de los que perdieron la vida en sus coches por no usar cinturón se habrían salvado.

Datos de muertos por accidentes en vía urbana sin accesorios de seguridad
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Preocupación en la DGT ante el ascenso de las muertes en vía urbana por no llevar los respectivos elementos de seguridad. Por no llevar el cinturón en el coche, o el casco en motos, bicis y patinetes. Y es que, a pesar de los avisos, de las recomendaciones y de las prohibiciones, y del alto riesgo de muerte por no hacer uso de estos sistemas, el número de fallecidos por no ponerse estos accesorios ha aumentado en un 2% en el último año.

Ha pasado de ser un 26% a un 28, y los ojos están puestos sobre todo en ciclistas y en los conductores de los patinetes. Porque en el caso de los primeros, de los 18 que murieron un total de 14 no llevaban el casco. En el caso de los segundos, de nueve muertos solo lo usaron cuatro.

En la DGT se está trabajando en hacer obligatorio el uso del caso, en especial en los patinetes. "Está en trámite una ley para obligar a llevarlos", afirma Pere Navarro, director general de tráfico.

También es muy preocupante el hecho de que se siga sin usar el cinturón de seguridad en los turismos. De los 60 muertos, 25 no llevaban un sistema de protección que habría salvado la vida, tal y como expresa Navarro, "a la mitad".

"Tenemos la asignatura pendiente de consolidar el uso del cinturón en las plazas traseras", insiste el director general de tráfico.

Los motoristas sí cumplen

La buena noticia viene en relación a las motocicletas. De los 123 muertos, tan solo 15 no llevaban el casco. En la DGT creen que esto se debe a la gran concienciación que hay en su uso, y es que para estos conductores resulta caso impensable ir en moto sin este elemento.

Además, han puesto el foco en los peatones y en los móviles. En la DGT van a analizar cuántas víctimas de accidentes de tráfico iban con los ojos pegados en las pantallas de sus smartphones.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno condena el veto "racista" de PP y Vox a las celebraciones musulmanas en Jumilla y vigilará los mensajes de odio en redes
  2. Rusia confirma que Trump y Putin se reunirán "en los próximos días" en una cita clave para el fin de la guerra
  3. MSF pide desmantelar la polémica Fundación Humanitaria para Gaza: "No es ayuda, son asesinatos orquestados"
  4. Trump inaugura su ofensiva comercial con la entrada en vigor de los aranceles: "Miles de millones de dólares fluyen ya hacia EEUU"
  5. La ola de calor se prolonga: durará tres días más con temperaturas que superarán los 40 grados
  6. Batatita, un pez telescopio y un streaming viral: la expedición argentina al fondo del mar que enamora a Internet