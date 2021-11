Los científicos y expertos que trabajan con la erupción del volcán de La Palma han dado con un hallazgo muy sorprendente.

Entre la nueva lava que ha generado se han encontrado materiales semipreciosos, como el cristal de olivino, que se utiliza en joyería y en la industria. Los expertos también han encontrado clinopiroxeno con agujas de apatita, óxidos de Fe-Ti e inclusiones magmáticas y fluidos.

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha sido el encargado de informar de este hallazgo y ha difundido imágenes en su cuenta de Twitter.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y