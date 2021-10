Leyla Santos denuncia que un hombre le propinó patadas y golpes en plena calle de la Línea de la Concepción, en Cádiz, mientras le lanzaba insultos tránsfobos, hasta dejarle la cara ensangrentada.

La brutal agresión ocurrió la madrugada del sábado, cuando la joven volvía sola a su casa. Fue entonces cuando se percató de que un hombre la estaba siguiendo. "Empecé a correr, vi que el tío se estaba escondiendo detrás de unos coches", relata la víctima a laSexta.

Entonces, rememora, su agresor empezó a insultarla: "Que si 'puta', que si 'travesti', que si 'tú no eres una mujer, guarra, te voy a matar'...", cuenta.

La joven, de 23 años, denunció ante la Policía que el agresor la agarró del pelo, comenzó a besarla a la fuerza y a morderle en el cuello, consiguió tirarla al suelo y le propinó numerosas patadas. "Yo llorando, que por favor, que parara", recuerda Leyla. "No me pude defender porque el miedo me tuvo paralizada", añade.

Tras la brutal agresión, el hombre huyó y ella fue atendida por una auxiliar de enfermería que se encontraba por la zona. Su madre, Pepi, todavía vive asustada: "Cuando le vi la cara todo destrozada, yo llorando, ella también asustada...", recuerda.

El agresor todavía no ha sido identificado, pero Leyla le describe como más alto que ella, "delgado" y "moreno". Ahora, vive con mucho miedo: "Cada dos por tres me tengo que girar para ver quién me sigue", afirma.

No es la primera agresión tránsfoba que sufre: ya en 2019 denunció una situación similar y, además, cuenta que dos años antes fue víctima de una violación.