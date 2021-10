Nueva agresión homófoba. Sucedió el pasado fin de semana, en la madrugada del viernes al sábado 9 de octubre en La Línea, Cádiz. Una joven transexual de 23 años ha relatado su brutal historia al Diario Área.

"Salía de presentar un evento de copla y me dirigía a dar una vuelta al centro, a los pubs, como de costumbre. Conozco a mucha gente y suelo ir sola", explica. Sin embargo, cuenta que ya al salir de los pubs notó cómo alguien la observaba y la seguía. Aceleró el paso, empezó a correr y llegó a la Plaza del Camarón, "cuando un hombre empezó a forcejear conmigo y a insultarme".

Según su relato, eran las 4 de la madrugada y el lugar estaba prácticamente vacío. "Me cogió de las muñecas, de los brazos y me hacía daño mientras me insultaba: Travesti, tú no tienes coño, te voy a matar, guarra".

La joven ha mostrado imágenes en las que se ven las heridas en muñecas, cuello y labio. "Tengo heridas por todo el cuerpo. Él salió corriendo, yo conseguí levantarme y totalmente desorientada me dirigí al centro", añade. Después, la joven intentó contactar "con una amiga o con mi madre, no recuerdo bien, pero me quedé sin batería". Por lo que continuó caminando por la calle Salvador Dalí y luego Duque de Tetuán, donde se encontró con un conocido y fue rápidamente atendida por una auxiliar de enfermería que se encontraba en un conocido pub del lugar y que curó sus heridas y la llevó a casa. "También me encontré con un grupo de chicos que me vieron, pero no me ayudaron", añade.

Una historia terrible que, según el relato de la joven, no es la primera vez que vive. Cuenta al citado medio que hace dos años sufrió otra agresión similar con la que "acabé en el hospital" y que en 2017 fue aún peor, con una "violación que tardé años en contar".