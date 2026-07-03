Casi 120 muertos en solo dos días: el alarmante dato por las altas temperaturas que afectan especialmente a los más mayores

¿Por qué es importante? Hay que tomarse este calor muy en serio. En el mes de junio, ha dejado más de 1.000 muertos, de los que más del 90% superaban los 65 años. Por ello, es muy importante protegerles durante esta ola.

Las cifras de fallecimientos por calor son preocupantes y no deben normalizarse. En los primeros días de julio han muerto 119 personas, y en junio más de 1.000, un dato que no se veía desde hace 11 años. La mayoría de las víctimas son mayores de 65 años, lo que resalta la necesidad de enfocarse en su protección. Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, aboga por reforzar servicios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio. En muchas residencias, la falta de aire acondicionado en habitaciones agrava la situación, provocando infecciones y deshidrataciones. Es crucial implementar medidas contra el edadismo para proteger a nuestros mayores.

Las cifras de muertos por el calor son alarmantes y no se pueden normalizar. Solo en los dos días que llevamos de julio han muerto 119 personas y en junio lo hicieron más de 1.000, un dato que no se veía desde hacía 11 años y unas muertes que son evitables.

Además, que--el 90% de los 1.000 fallecidos en junio-- no puede ser motivo para restarle importancia, sino parade actuación para ayudarles.

En este sentido, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, defiende que "todos los servicios de acompañamiento a las personas mayores tienen que adaptarse y reforzarse". "Hablamos de teleasistencia y hablamos, sobre todo, del servicio de ayuda a domicilio", señala.

Mientras, en muchas residencias denuncian que solo tienen aire acondicionado en las zonas comunes, lo que empeora la salud de nuestros mayores. "Hay infecciones y deshidrataciones, sobre todo, en las habitaciones en las que duermen a más de 30 grados todas las noches", señala María Jesús, portavoz de Marea de Residencias.

Ante esta situación, es importante llevar a cabo medidas contra el edadismo que pueden hacen que nuestros familiares o amigos sigan más tiempo con nosotros.

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