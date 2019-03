"Nos están matando poco a poco, nos están matando suavemente como el que no quiere", explica Rosario, enferma de Hepatitis C que está en la fase 4, la más grave. Para ella, al anuncio del ministro de Sanidad, según el cual los enfermos que estén en fase 2, 3 y 4 recibirán Sovaldi, son solo palabras.

Hace un mes le prescribieron Sovaldi pero no se lo dan. "Todo son promesas. Prometen y se vuelven atrás y otra vez adelante y otra vez para atrás. Y no pueden salir de ahí", explica Rosario. Marisa es otra enferma de Hepatitis C y está en Fase 3. Asegura que el Gobierno no ha explicado dos cuestiones clave: “No sabemos cómo y cuándo", a lo que añade que "hay mucha gente que necesita el medicamento ya".

Algunos enfermos dicen que cada día que pasa sin su medicamento de última generación es un año menos de vida. Con lo que el anuncio del Gobierno no les ha tranquilizado nada. Marisa explica que "no ha tranquilizado el ministro a los pacientes", "la anterior ministra dijo que lo tendrían todos en tres meses y todavía estamos esperando".

Juan está en la fase 4 y quiere hechos. “Queremos la medicación ya en la mano". "No queremos palabras, ni papeles, ni cortinas de humo. Queremos la medicación ya en la mano", denuncia el afectado. "Que me llamen mañana a las nueve y me la pongan en la mano", pide.

Medicación para algo tan básico como para ver crecer a su hija, cosa que ahora mismo no sabe si va a pasar si no recibe esta medicación. Y hasta que la reciban, un simple abrazo les da la fuerza para continuar luchando.