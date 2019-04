Diana Quer se dejó en casa el DNI y las tarjetas de crédito: "No se ha producido ninguna desaparición voluntaria"

Continúa la búsqueda de la joven madrileña de 18 años desaparecida en A Pobra do Caramiñal, en Coruña, después de siete días desaparecida. La Guardia Civil ha encontrado su DNI en casa lo que refuerza la teoría de que no se ha ido de forma voluntaria.

De momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, por un lado, la aparición del DNI refuerza la idea de que la joven no se ha ido de forma voluntaria, por otro lado, varios testigos han asegurado que días antes de la desaparición de Diana en la casa de la familia se podían escuchar fuertes discusiones.

El padre de Diana, ha asegurado que la joven esta siendo retenida de forma involuntaria. "No se ha producido ninguna desaparición voluntaria. Diana no llevaba ninguna tarjeta de crédito, no llevaba ropa consigo, no llevaba tampoco documentación como se ha podido confirmar", ha afirmado el Juan Carlos Quer.

"Fuerza, fuerza, que tú puedes y te vamos a ayudar", ha concluido el padre de Diana que pide colaboración ciudadana y la máxima difusión de la imagen de Diana.