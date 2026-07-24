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En Villanueva de la Serena

Detienen en una gasolinera de Badajoz a un peligroso fugitivo huido de una prisión de Tarragona que acumulaba más de 150 detenciones

Los detalles En una operación conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos, detuvieron al fugado cerca de una finca en la localidad pacense. En el momento del arresto mostró mucha resistencia e hirió a uno de los agentes.

Detienen en una gasolinera de Badajoz a un peligroso fugitivo huido de una prisión de Tarragona
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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han detenido en la localidad de Villanueva de la Serena, en Badajoz, a un peligroso fugitivo que había huido de una prisión de Tarragona y que acumulaba más de 150 detenciones.

Al fugado le constaban un total de 12 reclamaciones judiciales en vigor por numerosos delitos. Entre ellos, destacan los de agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y violencia de género.

Los agentes, una vez se dio a la fuga, sospecharon que podría haber abandonado Cataluña para refugiarse en Badajoz, donde se creía que se residían tanto su hermano como su madre. A medida que avanzaba la investigación, las fuerzas del orden confirmaron que el núcleo familiar y algunos amigos se desplazaban con mucha frecuencia a una finca de cultivo propiedad de la madre del objetivo.

Y es ahí donde se encontraba oculto, protegido por su entorno familiar. Para su detención, se esperó a que saliera del lugar hasta una gasolinera cercana, lugar donde se realizó el arresto. En el momento del mismo, el fugado mostró una fuerte resistencia causando lesiones leves a uno de los agentes.

Así es cómo ha concluido el proceso, que dio comienzo cuando la Policía Nacional recibió una solicitud de colaboración de los Mossos d'Esquadra para localizar a un hombre que se había fugado del Centro Penitenciario Mas d'Enric de Tarragona.

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