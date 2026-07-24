Detienen a un hombre en Salamanca por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con una pistola

Los detalles Al detenido le fue intervenida munición del calibre 9 mm y una pistola detonadora modificada para hacer fuego real, con la que llegó a amedrentar a la víctima en alguna ocasión.

La Policía Nacional detuvo en Salamanca a un hombre por agredir sexualmente a su expareja, tras haber sido denunciado por la víctima. La mujer informó que el agresor la contactó con intenciones amistosas, pero durante el encuentro la forzó a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones. Además, el detenido poseía una pistola detonadora modificada con la que había intimidado a la víctima. Tras su identificación, se organizó un dispositivo para su detención, resultando en la incautación del arma y munición. El detenido fue puesto a disposición judicial. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas.

La Policía Nacional ha detenido en Salamamca a un varón por agredir sexualmente a su expareja, siéndole intervenida un pistola detonadora modificada con la que llegó a amedrentar a la víctima en alguna ocasión.

La actuación policial comenzó cuando la víctima denunció los hechos, manifestando que su expareja, con la que recientemente había roto su relación sentimental, la había forzado para mantener relaciones sexuales.

La víctima informó a los agentes que el varón había contactado con ella con la intención de verse, manifestándole la mujer que, si se reunían, era con una intención amistosa ya que su voluntad era no retomar la relación.

El detenido se personó en el domicilio y comenzaron una charla de manera amistosa. En el transcurso de la misma, el hombre la besó sin su consentimiento, recordándole la mujer que su relación había finalizado y además que ella no quería volver con él.

El varón continuó con su actitud, agarrándola fuertemente y empujándola llegando a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones en contra de su voluntad, mientras ella trataba de impedirlo y le manifestaba que no siguiera, que ella no quería.

Dispositivo para buscarle

Tras ser plenamente identificado, se planificó un dispositivo para su localización y detención con resultado positivo. Al detenido le fue intervenida munición del calibre 9 mm y una pistola detonadora modificada para hacer fuego real, con la que llegó a amedrentar a la víctima en alguna ocasión.

Tras la elaboración del correspondiente atestado el detenido fue puesto a disposición judicial.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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