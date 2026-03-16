Una chica confiesa a Isma Juárez que la cazaron en un examen usando la IA: "No lo hagáis, está muy mal copiar"

El reportero ha charlado en la Feria Aula con Tania, Víctor y Verónica, tres jóvenes que han acudido a este evento con el objetivo de decidir qué van a estudiar en un futuro.

Isma Juárez ha visitado la Feria Aula 2026, "donde miles de estudiantes vienen a decidir algo muy pequeñito", cuenta, "lo que van a hacer el resto de sus vidas".

Tania le cuenta a Isma que todavía no tiene muy claro qué estudiar. "Tengo corazón de letras, pero total capacidad para ciencias". "Quiero hacer Biología", explica, "si no Bioquímica, pero es verdad que la nota está super alta". "Si no, me voy a ir totalmente, y me voy a ir a Periodismo", añade. "Haz las dos primeras cosas", recomienda Isma.

La joven explica que tiene claro que va a acabar dando la vuelta al mundo, por ese motivo hará biología "Si luego me quiero especializar en biología marina, pues me hago Biología Marina y ya estoy apañada", añade.

Juárez le cuenta que van a recurrir a la Inteligencia Artificial para ver por qué carrera debería decidirse. Le pregunta, primero, qué asignaturas se le dan mejor, qué le gusta hacer en su tiempo libre y si le gusta trabajar en grupo o en solitario. Gracias a sus respuestas, la IA determina que debería estudiar Medicina, Fisioterapia y, como tercera opción, Biología.

Víctor, por su parte, quiere estudiar cine. Como cuenta a Isma, fue algo que decidió hace poco ya que empezó a ver mucho cine español, mucho cine "retro" y "comedias viejunas". "'Mira quién habla', me gusta mucho, o 'Algo pasa con Mary'", explica.

El reportero también recurre a la IA para saber qué podría estudiar Víctor. En su caso, esta tecnología señala que debería estudiar Comunicación Audiovisual, Ingeniería Informática y Desarrollo de Software y, como tercera opción, Desarrollo de Videojuegos.

Verónica afirma que ella tiene "100% claro" qué estudiar: Auxiliar de Enfermería. Juárez le pregunta si, antes de tomar esa decisión, se ha planteado estudiar otras cosas. "He optado por todos los trabajos del mundo", confiesa, de policía, a maestra, abogada o cocinera.

Sobre qué ha pesado más en su decisión, Verónica es clara: "Me gusta el dinero". "Verónica, la primera auxiliar de enfermería que va a llegar en Lamborghini al hospital", le dice Isma.

Isma le pregunta a Verónica si ella confía en la IA. La joven cuenta que hace unos días la pillaron copiando un examen de física usando esta tecnología. "Se me fue", confiesa, "fue mi primer examen copiado".

"No lo hagáis", dice, "está muy mal copiar". Verónica explica que sus profesores saben que es una buena estudiante, pero tuvo una mala semana. "Me lo van a corregir", afirma.

De nuevo, el reportero recurre a la IA para saber qué recomienda estudiar a Verónica en función de sus respuestas a varias preguntas. La tecnología indica que debería estudiar una carrera como Historia, Arqueología, Filología o Geografía. También podría estudiar cosas como Turismo, la docencia o la Gestión de Eventos.

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