Una de las víctimas desvela cómo ha sido su encuentro con los reyes: "No se podían creer que tuviera 20 años"

¿Quién es Andrea Ferrari? Es uno de los familiares de las víctimas, quien tan solo tiene 20 años y el día de la riada, en Riba-roja de Túria, perdió a su madre. Tras su discurso se ha fundido en un abrazo con doña Letizia.

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA ha estado cargado de momentos emotivos, como en el que algunos familiares de las víctimas han podido leer el relato de cómo vivieron ellos ese 29 de octubre de 2024 y de cómo es su vida después de él. Es el caso de Andrea Ferrari, de 20 años, y que perdió a su madre en Riba-roja de Túria el día de la riada. Tras pronunciar su discurso se ha fundido en un abrazo con la reina Letizia. Además, ha podido compartir un momento con los monarcas, que "no se podían creer que tuviera 20 años", ha explicado Ferrari.

Del mismo modo, Ferrari ha relatado cómo ha sido su charla con ellos y los ha definido como "unas personas super cercanas", al tiempo que ha calificado ese moemnto como "un honor". Además, ha remarcado que cuando ha acabado su ponencia, los reyes les han preguntado si el discurso lo había escrito ella.

¿Qué ha ocurrido en el funeral?

Al acto han acudido los reyes, Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos ministros y, a pesar de que pidiero que no estuviera, también se ha personado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Precisamente, ha sido uno de los grandes protagonistas del acto, puesto que su llegada, estancia y salida, la cual se ha producido por una puerta distinta a la del resto de las autoridades, ha estado marcada por los reproches e insultos de los familiares.

Además, los reyes y el líder del Ejecutivo han compartido un momento de intimidad con algunos familiares de las víctimas de la DANA antes de que comenzase el acto. Allí, les han trasladado su pesar y su ánimo en un día especialmente difícil para estas personas. Especialmente cercana se ha mostrado la reina Letizia que no ha dudado en abrazar a personas como Toñi, quien perdió a su marido e hija.

El evento ha contado con un discurso de Felipe VI; las actuaciones de La María, que ha entonado su canción 'Mon Velatori', y de Adagio quienes han interpretado el Concierto de Aranjuez ; los discursos de los familiares de las víctimas; la lectura de los nombres de los fallecidos, así como la ofrenda floral de los reyes.

