Cada vez más países recomiendan tener un kit de emergencia en casa: qué debemos incluir y cuánto tiempo debe durar

Los detalles El último país en sumarse a estas recomendaciones ha sido Australia, que se une así a otros gobiernos que insisten en la importancia de estar preparados. El mensaje es claro: conviene disponer de los recursos básicos para poder sobrevivir durante un tiempo sin depender de la ayuda exterior.

Lo que parecía una advertencia de ciencia ficción se está convirtiendo en una recomendación global: tener un kit de emergencia en casa. Gobiernos de varios países, incluyendo Australia, están instando a sus ciudadanos a prepararse para situaciones de crisis como guerras o fenómenos meteorológicos extremos. La idea es tener recursos básicos para sobrevivir sin ayuda externa. Mientras algunos gobiernos sugieren estar preparados para 72 horas, otros recomiendan hasta diez días. Elementos como medicamentos, alimentos en conserva y una radio a pilas son esenciales. Aunque estas recomendaciones han generado incredulidad y bromas, la preocupación es cada vez más seria.

Lo que hace unos meses podía parecer una advertencia propia de una película de ciencia ficción empieza a convertirse en una recomendación cada vez más extendida. Los gobiernos de distintos países están pidiendo a sus ciudadanos que tengan preparado en casa un kit de emergencia para poder afrontar posibles situaciones de crisis, desde guerras y amenazas de seguridad hasta fenómenos meteorológicos extremos.

El último país en sumarse a estas recomendaciones ha sido Australia, que se une así a otros gobiernos que insisten en la importancia de estar preparados ante cualquier imprevisto. El mensaje es claro: conviene disponer de los recursos básicos para poder sobrevivir durante un tiempo sin depender de la ayuda exterior.

Pero ¿durante cuánto tiempo debemos estar preparados? Algunos gobiernos aconsejan contar con provisiones suficientes para las primeras 72 horas, es decir, tres días, y otros consideran que es mejor ampliar ese margen y disponer de recursos para afrontar hasta diez días de emergencia. ¿Y qué debemos guardar en esa mochila? Francia ha difundido una ilustración en la que detalla algunos de los elementos imprescindibles: medicamentos, alimentos en conserva, agua embotellada, ropa de abrigo, linternas y una radio a pilas.

La advertencia también ha llegado desde Estados Unidos. El exdirector adjunto del FBI ha pedido a los ciudadanos que se tomen estas recomendaciones muy en serio y que no esperen a que se produzca una crisis para empezar a prepararse: "Hay que estar preparados. Ten una radio de emergencia, algunas baterías, comida de emergencia… recolectores de lluvia o pastillas para filtrar agua".

Sin embargo, estas recomendaciones también han despertado cierta incredulidad y hasta bromas en algunos lugares. Es el caso de la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que recurrió al humor en un vídeo para mostrar el particular kit de emergencia que lleva en su bolso. Una manera de quitarle hierro a una cuestión que, pese a las bromas, preocupa cada vez más a los gobiernos.

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