El testimonio de los hijos del hombre apuñalado en Vallecas: "Mi padre me ha dado dos veces la vida"

Los hijos del hombre asesinado en Vallecas han contado a la Sexta la pesadilla que vivieron. Vieron cómo varias personas iban hacia ellos con palos y, posteriormente, les rodearon y les agredieron: "Vimos el jaleo y bajamos a ver que sucedía", ha asegurado la hija de la víctima.

"Sentí que me daban en un golpe en la cabeza, mi padre se puso por medio para que no me diera a mí y vi cómo un chaval le dio una puñalada a mi padre en el cuello", ha explicado el hijo de Francisco, el hombre asesinado. "Mi padre me ha dado dos veces la vida", ha concluido.

Francisco cayó desplomado al suelo, desangrado. Otro de sus hijos intentó desesperadamente taponarle la herida: "Cuando le vi sangrar le intenté taponar la herida y esperé a que llegara el SAMUR".

Después todos salieron corriendo de allí. Quieren que se sepa la verdad y que paguen por el asesinato de su padre porque, aseguran, no tienen problemas con nadie.

Además, los familiares de la víctima han solicitado que su barrio deje de estar atemorizado: "La gente lleva mucho tiempo con miedo y no puedes vivir a gusto porque no puedes entrar a tu casa".