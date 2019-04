Los abogados de turno de oficio exigen mejorar sus condiciones laborales: "Te pagan hasta con un año de retraso"

Carola conoce bien la importancia de la Justicia gratuita: "Yo no me lo podría permitir, estoy en el paro, mi marido igual, no podía pagarme un abogado".

Como ella, cada año hay cerca de un millón de personas que no puede permitirse pagar por su defensa. Pero el presupuesto que dedican las administraciones no consigue recuperarse.

Abogados como Hipólito garantizan la Justicia gratuita para todos las 24 horas al día, los 365 días del año y no se le pasa ni por la imaginación dedicarse por completo al turno de oficio.

"Las retribuciones no son lo suficientemente elevadas para dedicarse solo al turno de oficio", afirma. Además, añade que "se retrasa mucho el pago, una guardia hecha, por ejemplo, el 30 de julio, la pagan al año siguiente". Por eso, por el día internacional de la Justicia gratuita, han lanzado una campaña, que ha sido trending topic y han colgado sus togas para que se dignifique la profesión.

"No nos podemos conformar con un nivel de hace ya 17 años, esas remuneraciones tienen que ir actualizándose", afirma Marisol Cuevas, directora turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid.

De momento, fían el servicio a la vocación. Porque tras duros recortes, cobran poco más de cuatro euros por hora.