El profesor de la Universidad de Santiago que defendió a 'La Manada' vuelve a respaldarles: "Me niego a llamar víctima a la denunciante"

El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, USC, Luciano Méndez Naya, que saltó a la palestra por una serie de vídeos colgados en redes sociales en los que apoyaba a 'La Manada' y criticaba a la víctima, se ha reafirmado en un nuevo documento en sus declaraciones anteriores: "A mí no me da un tirón de orejas nadie. Yo tengo la razón".

En un nuevo vídeo colgado en redes sociales, Méndez Naya hace referencia al expediente informativo abierto por la USC y que la institución remitió a Fiscalía para averiguar si de sus declaraciones pueden derivarse actuaciones penales. No obstante, no se impuso al docente ninguna sanción, ya que las consideraciones fueron hechas en un marco privado.

"No tomamos medidas porque no se puede, pero cuidado, porque ahora le ponemos dos vigilantes, la directora de departamento y la decana y lo vamos a marcar de cerca", narra el docente en el vídeo entre risas.

En su discurso, Luciano Méndez carga además contra la instructora de su expediente y contra los "descerebrados" que le critican, alegando que "la razón no va por la cantidad de descerebrados que digan una cosa".

Del mismo modo, vuelve a reafirmar su apoyo a 'La Manada' y carga contra la víctima. "Me niego a llamarla víctima", dice en el vídeo, en el que asegura que no tiene "nada de machista" ni va "contra la dignidad de las mujeres".

"Yo tengo empatía con todas esas mujeres que fueron violadas y son violadas a diario", ha dicho el docente, para quien esas mujeres tienen que comparar su situación con la de "esta 'tipa', que iba buscando marcha, y resulta que ahora tiene a toda esa masa defendiendo sus posturas". "

"La lógica nos dice que lo que pasó fue una relación consentida", asegura Luciano Méndez, que considera que detrás de la polémica está el hecho de que "la sociedad española no puede aceptar que una chica de 18 años, para buscar emociones fuertes, decida acostarse con cinco tipos". "A mí también me parece excesivo, pero es lo que hay, no es una práctica tan extraña", finaliza.