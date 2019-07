La Sentencia del Tribunal Supremo es tajante: 'La Manada' provocó la situación y actuó "con pleno conocimiento" sin el consentimiento de la víctima. "se observa a la joven 'agazapada, acorralada contra la pared' por dos de los procesados [...] Actitud que sin duda es contraria al supuesto consentimiento de la víctima que se alega", reza el escrito.

Para el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, esta sentencia, no les deja en mal lugar. "No supone un varapalo, pero sí una rectificación", ha apuntado Joaquín Galvé en una entrevista. El magistrado asegura que los procesos judiciales no son matemáticas, aunque sí reconoce que la víctima sufrió por partida doble.

"Sé que ha sufrido secuelas psicológicas como por la repercusión mediática", ha señalado el presidente del TSJN. El fallo que condena a 'La Manada' a 15 años por violación continuada considera que en los vídeos es imposible ver un "ambiente de jolgorio y regocijo", como sí quiso ver el magistrado que emitió el voto discrepante contra la sentencia condenatoria.

"Difícilmente, el modo en que los acusados abandonaron el portal, dejando a la víctima desnuda y sola, y sustrayendo uno de ellos su teléfono móvil, son indicativos de una 'juerga' pactada con ella", se expone en la sentencia. Para el jurista Juan Pedro Yllanes, "era tan evidente la intimidación bloqueante para la víctima que es sorprendente que alguien viese jolgorio sexual".

Los cinco procesados, según ha apuntado el Tribunal, agredieron a la víctima hasta en diez ocasiones y lo grabaron en siete víedeos. Los cinco, dice el Supremo, "son cooperadores de todas las violaciones". Los condenados están en prisión desde el pasado 21 de junio. Todavía no se les ha juzgado por el hecho de grabar a la víctima. De ser condenatorio, los 15 años de prisión para cada uno podrían verse incrementados.