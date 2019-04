El desánimo a denunciar y otras consecuencias de la sentencia a 'La Manada': "Baja el nivel de confianza en la justicia"

La sentencia del caso de 'La Manada' no es solo muy polémica. Los expertos advierten además de que este resultado judicial lanza un mensaje peligroso a la sociedad. "Baja el nivel de confianza de las mujeres en la justicia, que es lo que se llama 'el desánimo a la denuncia", alerta Marisa Soleto, directora de la 'Fundación Mujeres'.

Es, precisamente, lo que le ocurrió a una joven a la que ha entrevistado laSexta. No quiere dar la cara por miedo. A pesar de que fue violada constantemente por el que era su pareja durante año y medio nunca le denunció. "Tienes que someterte porque, si te defiendes, no sabes qué va a pasar", explica la víctima.

Ella no lo hizo porque pensaba que nadie la creería. Para que la legislación actual contemple una violación se requiere un ejercicio de violencia explícito. "Parece ser que, en algunas ocasiones, el criterio judicial estima que solamente si hay una violencia explícita en un callejón oscuro, te han arrastrado por el pelo o si hay un arma se dan las condiciones lógicas de violación", denuncia Soleto.

Y a pesar de todo, insisten: las víctimas deben saber que no están solas. "No nos vamos a callar. No lo vamos a aguantar. Vamos a estar en la lucha continua", apuntó Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista, durante su aparición en el programa Al Rojo Vivo. Mujeres de toda España, hombres, asociaciones feministas y la propia Policía Nacional están de su parte. Solo un recordatorio: es muy importante seguir denunciando. Y un objetivo: llegar a una legislación que recoja que solo un sí es un sí.