El kit del buen observador para disfrutar del eclipse del 12 de agosto: gafas, paciencia y el lugar adecuado

Los detalles Algunos ya tienen claro dónde estarán, otros reconocen que todavía no han preparado nada. Pero hay algo en lo que todos coinciden: las gafas especiales para eclipses son imprescindibles.

El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol, generando gran expectación y ciertas dudas sobre cómo observarlo de manera segura. Las gafas especiales para eclipses son imprescindibles, ya que no sirven las gafas de sol comunes. Muchos ya las han adquirido, mientras que otros aún no están preparados. Además de las gafas, algunos planean usar telescopios, mientras que otros prefieren llevar elementos cotidianos como agua y comida. En cuanto a los lugares de observación, algunos se quedarán en Barcelona, mientras que otros viajarán a Tarragona, Reus o Buitrago de Lozoya para disfrutar del fenómeno.

Quedan solo tres días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. A medida que se acerca la fecha crece la expectación, pero también surgen dudas sobre cómo observarlo correctamente y, sobre todo, cómo hacerlo de forma segura.

¿Están todos preparados? La respuesta es variada. Algunos ya tienen claro dónde estarán y cuentan incluso con el material necesario. Otros reconocen que todavía no han preparado nada. Pero hay algo en lo que todos coinciden: las gafas especiales para eclipses son imprescindibles.

Las gafas, el elemento imprescindible

"Las gafas, como mínimo", responde uno de los futuros observadores cuando se le pregunta por lo necesario para disfrutar del eclipse. Y es que no sirve cualquier tipo de gafas de sol. Para observar el Sol durante un eclipse es necesario utilizar gafas específicas para observación solar, homologadas y en buen estado.

Algunos ya las han comprado por internet y las tienen preparadas para el gran día. Otros incluso han pensado en completar el equipo con material más sofisticado: "Tenemos un telescopio", explica una joven.

Eso sí, el kit del buen observador no tiene por qué ser exclusivamente astronómico. Entre las respuestas también aparecen otros elementos más cotidianos: agua, comida, un bocadillo y, sobre todo, paciencia. Aunque hay quien añade al equipo opciones algo menos recomendables para una jornada de observación: "Una cervecita, unas olivas, un vino".

Con las gafas preparadas, la siguiente pregunta es dónde contemplar el eclipse. Algunos tienen previsto quedarse en Barcelona y observarlo desde Collserola. Tarragona aparece entre los destinos elegidos por quienes quieren desplazarse para disfrutar del eclipse en su fase de totalidad.

Otros tienen previsto viajar hasta Reus, donde cuentan con familiares. También hay quien todavía no ha decidido dónde lo verá. "Desde casa no sé exactamente todavía lo que voy a hacer", reconoce una de las personas consultadas. Y otros ya lo tienen claro: Buitrago de Lozoya será su punto de observación.

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