El incendio en la nave okupada de Barcelona ha sembrado el pánico entre los vecinos de la zona, que han pasado toda la noche sin dormir y sin poder quitar la vista de las llamas. Calixto Palomares es uno de ellos, presidente de la comunidad de enfrente, y asegura que todo ha sido "muy rápido y muy horroroso".

Este hombre ha explicado que algunos de las personas que vivían en esa nave se "lanzaban por las ventanas" intentando escapar de las llamas e incluso que un chico "se quedó colgando" durante "10 minutos" en el último piso hasta que llegaron los bomberos. "Los chavales se lanzaban por las ventanas, lógico, se les estaba comiendo el fuego", ha relatado, asegurando que la estampa le recordó "al coloso en llamas".

Palomares ha señalado que los okupas no tenían conflictos con los vecinos de la zona, aunque sí había "muchas peleas" entre ellos: "Llamábamos mucho a la Policía pero no podían entrar porque es privado". Es la misma versión de Agustín Austin, otro vecino del barrio, que explica que "había peleas continuas" y "redadas policiales": "Dicen que esta nave era el supermercado de la heroína".

"Nos han dejado sacrificados en esta casa"

laSexta también ha podido hablar con Ibrahima, un hombre que llevaba 11 años viviendo en esa nave y que relata el infierno vivido con lágrimas en los ojos. Dice que allí dentro vivían muchos trabajadores y que carecían de luz y agua.

"En esa casa, se puede decir todo lo que quieran, pero ha habido seres humanos viviendo ahí pretendiendo guardar la dignidad, no haciendo daño a nadie, y nos han dejado tirados aquí 11 años", ha denunciado.

El joven ha denunciado que las autoridades "no intentaron nada" para salvar a las personas de la nave: "En este tiempo de pandemia no ha venido nadie, nos han dejado sacrificados en esta casa. Si es lo que querían ya lo tienen".

"Yo no puedo entender cómo seres humanos pueden tener un corazón tan seco para dejar tirada a esta gente así, hasta que se mueran", ha dicho entre lágrimas. Él se ha encontrado la nave en ruinas cuando volvía de su trabajo vigilando obras y explica que el fuego empezó porque "alguien se dejó una vela encendida y quemó un colchón".

"¡Han pasado seis horas y sigen dentro! ¿Por qué? ¿Porque somos negros?"

Las cámaras de laSexta también han podido recoger un momento de la madrugada, cuando una de las okupas recriminaba a los agentes que no estaban actuando correctamente para salvar a los atrapados: "Están aún ahí dentro, han pasado seis horas y están mandando 'whatsapps' que hay gente dentro, eso es lo que no es normal, eso no es lo que no es lógico".

"¿Por qué? ¿Porque somos negros? Porque si estos hubieran sido blancos no habría nadie en un balcón, después de seis horas mandándonos 'whatsapps' diciendo '¡Qué estamos aquí arriba, sacadnos, que estamos aquí arriba!'", gritaba la mujer.

En un momento de desesperación la okupa llega a recordarles que tienen familias: "¡Sacadlos por favor, que tienen padres, hermanos, hijos, que sangramos igual, igual sangramos! ¡Después de seis horas hay gente arriba, no los han sacado, coño, no los han sacado!".

La estructura del edificio podría colapsar

Los bomberos no descartan hallar más víctimas mortales en el interior de la nave okupada de Badalona en la que anoche se declaró un incendio que ha provocado la muerte de tres personas y una veintena de heridos, dos de ellos en estado crítico, y que finalmente ha sido controlado, aunque aún no es posible acceder dentro.

Tal como ha explicado a los medios el jefe operativo de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, durante las tareas de extinción esta madrugada se han producido cuatro colapsos parciales de la estructura, que está en inminente riesgo de derrumbe, y que han puesto en riesgo a los propios profesionales.

Por eso se está evaluando el estado exacto de la estructura para decidir las maniobras que se llevarán a cabo para entrar, así como para determinar de qué forma se puede rescatar uno de los dos cadáveres que aún permanece en el interior y que se puede ver "desde fuera del edificio", según el president interino Pere Aragonés.

"Sabemos que puede haber más personas, pero la situación está muy comprometida", ha admitido el jefe de Bomberos. El estado "muy precario" de la finca -formada por dos naves conectadas entre ellas- hace que la inspección del interior sea "muy compleja".

"Si podemos hacer una inspección más ofensiva, podremos hacerlo hoy, pero si la estructura está gravemente dañada, podríamos estar hablando de días", ha agregado.

Aragonés, además, ha explicado que "si hay daños estructurales es posible que se tenga que hacer un derribo parcial desde arriba", momento en el cual podrán entrar para ver si "hay alguna persona más dentro atrapada".

El incendio se originó anoche en un edificio industrial okupado en el barrio del Gorg, abandonado desde hace años pero en el que residían alrededor de un centenar de personas, y cuya causa aún se desconoce.

Debido a las llamas, dos personas han fallecido, dos están en estado crítico en el Hospital Vall d'Hebron y el Germans Trias i Pujol (Can Ruti), respectivamente, y hay cinco heridos en estado grave, de los cuales cuatro han sido derivados también a Can Ruti y otro al Hospital del Mar, así como una docena de heridos leves.

"Hablamos de un inmueble industrial que estaba okupado desde hace más de 10 años. Vivían decenas de personas en nivel alto de vulnerabilidad. Es una situación preocupante. Es una tragedia encima de la miseria económica en la que ya se encontraban", ha asegurado Aragonés, que ha señalado que no pueden "determinar cuántas personas había dentro cuando comenzó el incendio".