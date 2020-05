La desescalada avanza en toda España, y ya todos los territorios han pasado a fase 1 o superiores, lo que permite, entre otras cosas, acudir a las terrazas de los bares y reunirse hasta 10 personas en una misma casa. Pero la pandemia del coronavirus no ha terminado, y en los hospitales y centros sanitarios todavía se lucha a diario por salvar a pacientes infectados.

Son muchos trabajadores del sector los que se han visto con la responsabilidad de alzar la voz para explicar con dureza lo que se ha vivido en las UCI durante la pandemia y pedir, precisamente, más responsabilidad ciudadana durante el desconfinamiento hacia la "nueva normalidad".

Una de ellas es la doctora Elena Casado que, a través de un hilo de Twitter, ha querido hacer un llamamiento a aquellos que no han visto de cerca lo peligroso que puede llegar a ser el virus y afrontan esta desescalada más despreocupados.

"Este hilo va por ti, que te pasas por le forro los 28.000 [fallecidos]; que no te ha tocado esta lotería macabra y no has perdido a tu abuela, madre o hijo en una cama de hospital solo, sin poder despedirte; que estás cansado de estar en casa y ahora que hace calor te quieres ir a la playa de cerves", arranca la médica.

Y continúa: "Por ti, que sigues pensando que no ha sido para tanto; que te estás riendo de los autónomos, hosteleros y otros profesionales que han cerrado para que tú sigas vivo; que te has reído de los bailes en la UCI que te enseñaban las noticias y no las historias que contábamos los profesionales cada día", cuenta Casado, haciendo una crítica a los medios por poner el foco en la apertura de los bares.

También ha advertido que los sanitarios siguen trabajando en hospitales donde a diario muere gente a causa del COVID-19, aunque no te lo creas "porque ninguno llevaba tu apellido".

De esta manera, la doctora critica que tras los aplausos que han llenado los balcones cada día a las 20:00 horas en honor a los sanitarios, llegan cada vez más faltas de respeto hacia el personal. "Va por ti, que llamas al hospital y nos dices de malas maneras: '¿Y qué hay de lo mío? Que llevo tres meses esperando que me miren el juanete'; que nos vas diciendo eso de: 'Mira, vosotros trabajáis para nosotros. Si no os gusta no haber elegido este trabajo. Ya sabíais a lo que ibais'", lamenta la doctora.

Ante estas situaciones que, explica, se viven en los centros sanitarios, aclara: "Ningún sanitario se alistó para que se nos rieran en la cara: ni los políticos mintiendo descaradamente, ni los ciudadanos que estáis haciendo caso omiso a las precauciones necesarias".

"Han muerto sanitarios trabajando por cuidarte"

"Ve tú a decirle a los hijos del último sanitario muerto que si está muerto es porque decidió trabajar en sanidad, y que tú tienes derecho a ir sin mascarilla al Mercadona", añade en su denuncia en las redes.

Por último, insiste en que "han muerto sanitarios trabajando por cuidarte", por lo que pide a los irresponsables que si les "apetece seguir jugando a la lotería porque te crees que esto ya ha pasado, y que la gente con secuelas de salud y económicas son un invento para tenerte controlado, deberías colgarte un cartelito en la frente para que cuando te cruces con alguien que lo ha perdido todo te de las gracias".

La doctora concluye su hilo lanzando un mensaje final: "Estamos afrontando lo más complicado: aprender que la nueva normalidad no es como antes".