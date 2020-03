Un testimonio en primera persona que nos acerca a la dureza de la lucha contra el coronavirus. Nerea, trabajadora del Hospital de La Paz, relata cómo están siendo sus días intentando contener al COVID-19, reconociendo estar "al límite".

Una de las partes más impactantes de sus palabras llega cuando habla de una de las partes "más amargas" de su trabajo estos días: "Hay un límite de edad entre salvar a un paciente y no salvarlo".

"Cuando una persona es mayor de cierta edad, está decidido, por mucho que sea autónoma o activa, priorizar salvar a una persona más joven", revela. Nerea pide a la gente mayor no salir de sus casas porque "hay un límite de edad" en el que "no pueden salvarles".

"No porque no queramos, sino porque no podemos. No hay UCIs para pacientes graves. Personalmente, hacemos todo lo posible por no contagiarnos, pero cuando hay tanto trabajo... claro que hay miedo", asegura.

El 12% del total de positivos son personal sanitario

Fernando Simón ha desvelado este domingo que el 12% de los positivos por coronavirus se han dado en profesionales sanitarios, un dato preocupante que "nos tiene que preocupar".

En total, se han registrado 28.572 positivos hasta ahora, 3.646 nuevos casos en las últimas 24 horas. El número de fallecimientos también ha aumentado hasta las 1.720. Actualmente, hay 15.554 personas hospitalizadas, de las cuales hay 1.785 en la UCI. La parte positiva de estos datos se da en las altas, que aumentan hasta las 2.575.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha vuelto a incidir en la importancia de mantener el distanciamiento social y el confinamiento: "Las medidas son ya muy restrictivas, pero si no las aplicamos correctamente, no vamos a tener éxito. No tenemos alternativa".