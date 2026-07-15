Detenido un menor de edad como presunto autor de cinco robos con violencia a personas mayores

Los detalles Aprovechando la vulnerabilidad de las personas mayores, les atacaba en portales y aparcamientos. El detenido utilizaba la técnica del 'mataleón' para arrebatarles joyas o teléfonos.

El 3 de mayo, un joven de 17 años agredió a una pareja de ancianos en Majadahonda, Madrid. Al intentar robar el collar de oro de una mujer de 83 años en el portal de su edificio, la derribó y su marido intentó defenderla con un bastón, pero el ladrón se lo arrebató y logró su objetivo. Tras este incidente, el joven continuó robando en la misma ciudad los días 13 y 22 de mayo, 23 de junio y 3 de julio. Seleccionaba a ancianos con joyas, los seguía y los atacaba para robarles. La Guardia Civil lo identificó gracias a un vídeo y las descripciones de las víctimas, logrando detenerlo tras el último robo.

En uno de los robos, dos personas mayores suben hacia el ascensor en su portal, son agredidas por un joven de 17 años que se acerca a ellos hablando por el móvil. Al llegar a la puerta, el menor se abalanza a por el collar de oro de esta mujer de 83 años, y sin conseguir quitárselo, la derriba. Su marido trata de defenderse con el bastón y el chico se lo arrebata y vuelve a por el collar, que finalmente le roba a la señora.

Este robo se produjo el 3 de mayo en esta calle de Majadahonda, en Madrid. A partir de ahí, este ladrón volvió a actuar en otros puntos de esta ciudad madrileña el día 13 de ese mismo mes, el día 22 también de mayo, el 23 de junio y el 3 de julio.

El detenido actuaba siempre igual, primero, seleccionaba a ancianos con joyas y, después, les seguía a portales o parkings. Seguidamente, se abalanzaba sobre sus víctimas, bien arrancándoles el collar o la cadena que tuviera en el cuello, o realizando la técnica del mataleón. Así las dejaba medio inconscientes para robarles.

La Guardia Civil indentificó al ladrón con este vídeo y con las descripciones que dieron de él sus víctimas. Tras el último robo del 3 de julio, desplegaron un operativo que consiguió dar con él cerca del lugar de los hechos.

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