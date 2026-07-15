En Majadahonda (Madrid)
Detenido un menor de edad como presunto autor de cinco robos con violencia a personas mayores
Los detalles Aprovechando la vulnerabilidad de las personas mayores, les atacaba en portales y aparcamientos. El detenido utilizaba la técnica del 'mataleón' para arrebatarles joyas o teléfonos.
Resumen IA supervisado
El 3 de mayo, un joven de 17 años agredió a una pareja de ancianos en Majadahonda, Madrid. Al intentar robar el collar de oro de una mujer de 83 años en el portal de su edificio, la derribó y su marido intentó defenderla con un bastón, pero el ladrón se lo arrebató y logró su objetivo. Tras este incidente, el joven continuó robando en la misma ciudad los días 13 y 22 de mayo, 23 de junio y 3 de julio. Seleccionaba a ancianos con joyas, los seguía y los atacaba para robarles. La Guardia Civil lo identificó gracias a un vídeo y las descripciones de las víctimas, logrando detenerlo tras el último robo.
* Resumen supervisado por periodistas.
En uno de los robos, dos personas mayores suben hacia el ascensor en su portal, son agredidas por un joven de 17 años que se acerca a ellos hablando por el móvil. Al llegar a la puerta, el menor se abalanza a por el collar de oro de esta mujer de 83 años, y sin conseguir quitárselo, la derriba. Su marido trata de defenderse con el bastón y el chico se lo arrebata y vuelve a por el collar, que finalmente le roba a la señora.
Este robo se produjo el 3 de mayo en esta calle de Majadahonda, en Madrid. A partir de ahí, este ladrón volvió a actuar en otros puntos de esta ciudad madrileña el día 13 de ese mismo mes, el día 22 también de mayo, el 23 de junio y el 3 de julio.
El detenido actuaba siempre igual, primero, seleccionaba a ancianos con joyas y, después, les seguía a portales o parkings. Seguidamente, se abalanzaba sobre sus víctimas, bien arrancándoles el collar o la cadena que tuviera en el cuello, o realizando la técnica del mataleón. Así las dejaba medio inconscientes para robarles.
La Guardia Civil indentificó al ladrón con este vídeo y con las descripciones que dieron de él sus víctimas. Tras el último robo del 3 de julio, desplegaron un operativo que consiguió dar con él cerca del lugar de los hechos.
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