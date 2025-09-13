Ahora

Apenas 40 días

Dos policías que se encontraban fuera de servicio salvan la vida a un bebé de una parada cardiorrespiratoria en Cádiz

Los detalles Los agentes comprobaron las constantes vitales del pequeño y comenzaron las maniobras de reanimación, que se prolongaron durante más de 20 minutos.

Vehículo de la Policía Nacional remitida por la Policía Nacional.Vehículo de la Policía Nacional remitida por la Policía Nacional.Europa Press
Un bebé de apenas 40 días fue salvado por dos agentes de la Policía Nacional tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Cádiz.

El recién nacido fue asistido por los polícias, que se encontraban fuera de servicio, en el kilómetro 70 de la autovía AP-4, en dirección a Jerez de la Frontera.

El suceso ocurrió el pasado 29 de agosto cuando los agentes observaron a una pareja en un arcén pidiendo auxilio mientras sostenían a un bebé en sus brazos.

En ese momento, detuvieron el vehículo y controlaron el tráfico en la medida de lo posible para ayudar al bebé, que presentaba un color amoratado, según Europa Press. Además, expulsaba sangre por la nariz y por la boca.

En primer lugar, comprobaron las constantes vitales del pequeño y comenzaron las maniobras de reanimación, que se prolongaron durante más de 20 minutos. Posteriormente, llegaron los servicios sanitarios para auxiliar al bebé, que fue trasladado al Hospital de Jerez de la Frontera en ambulancia.

