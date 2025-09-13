Ahora

Investigación

Un tiroteo en Mollet del Vallès (Barcelona) deja tres heridos graves

¿Qué ha pasado? Los Mossos D'Esquadra buscan al autor de los disparos este viernes por la noche en la zona del Parc dels Colors.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tres personas han resultado heridas de gravedad este sábado de madrugada, dos en estado crítico y otra menos grave, tras un tiroteo en el Parc dels Colors de Mollet del Vallès (Barcelona).

Fuentes de los Mossos d'Esquadrahan explicado a Europa Press que se recibió el aviso sobre la 1.30 y que hay una investigación abierta.

Tres dotaciones de Mossos y tres de la Policía Local intervinieron la zona y establecieron controles de entrada y salida en poblaciones vecinas en busca del agresor, informa el Ayuntamiento.

Las 6 de laSexta

  1. Trump convierte el asesinato de Charlie Kirk en 'casus belli' contra el progresismo de todo el mundo
  2. Sánchez confirma que España participará en el refuerzo del flanco oriental de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"
  3. La Vuelta recorta la etapa de este domingo en Madrid cinco kilómetros
  4. El escuadrón fantasma, los francotiradores de Netanyahu que asesinan gazatíes bajo su propio criterio
  5. Crimen en Ribadesella: muere un ganadero tras recibir una brutal paliza a las puertas de su casa
  6. Navajas, bates de béisbol y hasta una hoz: la brutal batalla campal entre los Marinkovich y los Georgevich por una feria junto al Bernabéu