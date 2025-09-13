Un tiroteo en Mollet del Vallès (Barcelona) deja tres heridos graves

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? Los Mossos D'Esquadra buscan al autor de los disparos este viernes por la noche en la zona del Parc dels Colors.

Tres personas han resultado heridas de gravedad, dos de ellas en estado crítico y una menos grave, tras un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en el Parc dels Colors de Mollet del Vallès, Barcelona. Los Mossos d'Esquadra informaron que el aviso se recibió alrededor de la 1.30 de la madrugada y que actualmente hay una investigación en curso para esclarecer los hechos. En la operación participaron tres dotaciones de los Mossos y tres de la Policía Local, quienes establecieron controles de entrada y salida en poblaciones vecinas para localizar al agresor, según informó el Ayuntamiento.

Tres personas han resultado heridas de gravedad este sábado de madrugada, dos en estado crítico y otra menos grave, tras un tiroteo en el Parc dels Colors de Mollet del Vallès (Barcelona).

Fuentes de los Mossos d'Esquadrahan explicado a Europa Press que se recibió el aviso sobre la 1.30 y que hay una investigación abierta.

Tres dotaciones de Mossos y tres de la Policía Local intervinieron la zona y establecieron controles de entrada y salida en poblaciones vecinas en busca del agresor, informa el Ayuntamiento.