Investigadas 26 personas en el marco de la Operación Silbo contra el narcotráfico en Canarias: 13 han sido detenidas

Los detalles Los implicados se enfrentan a delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En Canarias, un operativo contra el narcotráfico ha resultado en la investigación de 26 personas, con 20 compareciendo este viernes y seis previstas para el sábado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife. De las 20 personas que se presentaron, 13 han sido encarceladas sin fianza y siete han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Los cargos incluyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos hay un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal. La operación Silbo, que comenzó el miércoles, incluyó registros en Santa Cruz de Tenerife, La Gomera y Galicia, con un despliegue policial significativo.

Nuevo golpe al narcotráfico en Canarias. Un total de 26 personas están siendo investigadas , de las cuales 20 comparecieron este viernes y seis lo harán este sábado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, que han concretado que de las 20 personas que declararon o se presentaron este viernes, 13 han sido enviadas a prisión provisional comunicada y sin fianza y siete han quedado en libertad provisional, la mayoría de estas últimas con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la prohibición de salida del territorio.

Asimismo, a todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Entre las personas detenidas habría un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal, según informaron medios locales, que señalan que hubo detenciones no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Gomera y en Galicia.

La denominada operación Silbo se inició a primeras horas del miércoles con un gran despliegue policial, helicóptero incluido, y conllevó registros en diversos inmuebles de la capital tinerfeña por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la oficina de Aduanas de la Agencia Tributaria.