Ahora

Narcotráfico

Investigadas 26 personas en el marco de la Operación Silbo contra el narcotráfico en Canarias: 13 han sido detenidas

Los detalles Los implicados se enfrentan a delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia CivilImagen de archivo de un coche de la Guardia CivilAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nuevo golpe al narcotráfico en Canarias. Un total de 26 personas están siendo investigadas , de las cuales 20 comparecieron este viernes y seis lo harán este sábado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, que han concretado que de las 20 personas que declararon o se presentaron este viernes, 13 han sido enviadas a prisión provisional comunicada y sin fianza y siete han quedado en libertad provisional, la mayoría de estas últimas con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la prohibición de salida del territorio.

Asimismo, a todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Entre las personas detenidas habría un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal, según informaron medios locales, que señalan que hubo detenciones no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Gomera y en Galicia.

La denominada operación Silbo se inició a primeras horas del miércoles con un gran despliegue policial, helicóptero incluido, y conllevó registros en diversos inmuebles de la capital tinerfeña por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la oficina de Aduanas de la Agencia Tributaria.

Las 6 de laSexta

  1. Trump convierte el asesinato de Charlie Kirk en 'casus belli' contra el progresismo de todo el mundo
  2. Sánchez confirma que España participará en el refuerzo del flanco oriental de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"
  3. La Vuelta recorta la etapa de este domingo en Madrid cinco kilómetros
  4. El escuadrón fantasma, los francotiradores de Netanyahu que asesinan gazatíes bajo su propio criterio
  5. Crimen en Ribadesella: muere un ganadero tras recibir una brutal paliza a las puertas de su casa
  6. Navajas, bates de béisbol y hasta una hoz: la brutal batalla campal entre los Marinkovich y los Georgevich por una feria junto al Bernabéu