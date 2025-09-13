Detenido en Tudela tras agredir a su exmujer, darse a la fuga y provocar un accidente, dejando a una mujer inconsciente

Los detalles Cuando el presunto agresor fue a casa de su expareja para recoger a su hijo, la mujer se percató de que no estaba en condiciones de conducir y llevarse al menor. Al advertírselo, él comenzó a darle golpes en la cara.

Un agente de la Policía Nacional de Tudela fuera de servicio ha detenido esta pasada noche a un hombre por los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y contra la seguridad vial.

El presunto autor de los hechos emprendió la huida tras agredir físicamente a su exmujer, circuló con su vehículo realizando maniobras que pusieron en peligro a varios conductores y provocó un accidente en la AP-68 en el que una mujer resultó herida, según ha informado la Policía Nacional.

El suceso ocurrió sobre las 21:30 horas de este viernes, cuando el presunto autor de los hechos se dirigió al domicilio de su exmujer para recoger a su hijo. En ese momento, ella se dio cuenta de que el hombre no se encontraba en condiciones de conducir y llevarse al menor y, al advertírselo, el hombre se puso agresivo con ella, llegando a golpearle el rostro en repetidas ocasiones y profiriendo gritos e insultos constantes, circunstancia que alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Local de Tudela.

Al ser consciente de la posibilidad de su detención, el agresor emprendió la huida, dejando al menor con su madre, conduciendo a gran velocidad y con maniobras agresivas, ocupando todos los carriles al tomar las rotondas y llegando a subirse a la mediana.

Fue entonces cuando un policía fuera de servicio se percató de la conducción de este varón, por lo que comenzó a seguirle, hasta la incorporación a la AP-68, momento en el que el detenido realizó una brusca maniobra de adelantamiento, llegando a impactar con el vehículo que intentaba rebasar con cierta violencia, y perdiendo el control de su vehículo.

El agente detuvo entonces la marcha y auxilió a la conductora del vehículo golpeado. Al comprobar que la mujer estaba inconsciente, dio la voz de alarma a los servicios de emergencia, quienes se personaron en el lugar a los pocos minutos. En concreto, acudieron bomberos, Policía Foral y otros agentes de Policía Nacional.

Al identificar al conductor que provocó el accidente, se constató que era el varón que la Policía Local de Tudela estaba intentando localizar por la agresión a su exmujer, por lo que se procedió a su detención por los delitos de malos tratos y de violencia de género en el ámbito familiar.

'016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.