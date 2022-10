Gritos, insultos, empujones...el uso de la mascarilla en el transporte público fue el motivo por el que dos ciudadanos comenzaron a pelearse en el metro de Madrid.

Tal y como se puede ver en el siguiente vídeo publicado por Social Drive, uno de ellos comenzó a recriminarle al otro la falta del cubrebocas y le ordenó que se bajase del vagón. "¡Que te bajes del vagón! No me hables tan cerca sin mascarilla", expresó a gritos. No sin antes acercarse al joven para pegarle.

Mientras tanto, una mujer se ubicó en medio de los dos para tratar de terminar con el conflicto. Sin embargo, la pelea siguió y el chico amenazó con llamar a la Policía. "Llama, chico, pero es que es obligatorio", le responde una usuaria del metro, lo que el chico le responde que no tenía.

Acto seguido, el resto de los ciudadanos del vagón, que estaban expectantes ante lo ocurrido, comenzaron a explicarle al chico la falta de educación que estaba teniendo. Mientras tanto, otras mujeres comentaban que la forma de actuar en estos casos no es discutir sino llamar seguridad.