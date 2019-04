Dolor e indignación entre los compañeros de Iván Fandiño por los comentarios que celebran su muerte: "Los toreros exponen su vida"

Vecinos, toreros y familiares han arropado a la familia de Iván Fandiño en todo momento durante la misa que se ha celebrado en su memoria en el municipio vizcaíno de Orduña.

"Estamos aquí reunidos el mundo del toro para despedirlo y recordarle en esos grandes momento. Era un torero que ha entregado la vida por esta profesión, por dignificarla", ha declarado Juan José Padilla.

El apoyo de la profesión ha sido unánime. "Los toreros exponen su vida ante el toro. Es el mayor respeto en esta profesión", ha señalado Espartaco.

Pero una vez más, Twitter se ha llenado de comentarios que se alegraban de la muerte de Iván Fandiño. En algunos le daban la bendición al toro, en otros abunda la palabra asesino y por eso la fundación 'Toro de Lidia' ya se ha puesto a trabajar para denunciar estos ataques.

"Muchos de esos tuits son reprochables, no son delictivos, pero hay otros que sí que pueden ser un delito. Lo que está claro es que atentan contra el derecho al honor", ha declarado el abogado de la fundación.

El mundo taurino se une al dolor y a la denuncia, aunque hay algunos que han perdido la fe en la Justicia.

"Yo creo que hay que denunciar, aunque que no merece la pena porque creo que no hay leyes que estén en contra de esta barbarie y no van a hacer nada, no se va a conseguir nada, pero creo que sí que hay que denunciar por si acaso", ha declarado el torero Fran Rivera.

Y aunque no confíe en una solución legal Fran Rivera sigue plantando cara a estos ataques. "Esta gente con estas cosas pierde la capacidad de opinar, de defender lo que sea, cualquier ideología que tengan. La humanidad se está perdiendo", ha añadido.