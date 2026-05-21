El guardia civil del cuartel de Dolores disparó a su mujer e hijo cuando estaban en sus respectivas camas

Los detalles La investigación concluye que las dos víctimas mortales no ofrecieron resistencia ni tuvieron opción a un forcejeo, y también que sus cadáveres no fueron movidos posteriormente.

Un agente de la Guardia Civil asesinó a su esposa, Marisol, y a su hijo, Alberto, en su domicilio en el cuartel de Dolores, Alicante, mientras dormían, antes de suicidarse. La investigación reveló que las víctimas no tuvieron oportunidad de defenderse y que sus cuerpos no fueron movidos. El caso ha sido transferido al juzgado de Violencia sobre la Mujer de Orihuela. Este crimen machista ha conmocionado a la comunidad local, donde la familia era conocida. El Ministerio de Igualdad ofrece asistencia a través del 016, un servicio gratuito y confidencial, accesible las 24 horas para víctimas de violencia de género.

El agente de la Guardia Civil que el pasado sábado asesinó a su mujer, de 51 años, e hijo, de 24, en una vivienda del cuartel de Dolores (Alicante) disparó cuando éstos se hallaban en las respectivas camas de sus dormitorios.

Fuentes cercanas al caso han señalado que la investigación concluye que las dos víctimas mortales no ofrecieron resistencia ni tuvieron opción a un forcejeo, y también que sus cadáveres no fueron movidos posteriormente.

La mujer, Marisol, y el hijo, Alberto, fueron asesinados por el marido y padre, de 55 años, quien posteriormente se suicidó de un disparo en la cabeza en un pasillo cercano. De hecho, en el examen forense se han encontrado restos de los disparos en la mano del agente.

Los resultados de las autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Alicante y de la investigación de la Guardia Civil condujeron a que el juez de guardia que se hizo cargo del caso en un principio, el número 3 de Orihuela, se inhibiera este miércoles a favor del juzgado de la plaza número 1 de Sección de Violencia sobre la Mujer de la ciudad oriolana.

El crimen machista fue desde el principio la principal línea de la investigación de unos asesinatos que han causado una honda consternación en Dolores, una pequeña población del sur de la provincia de Alicante donde la familia era muy conocida ya que la pareja residía allí desde 1996 y Marisol era conductora de autobús escolar.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.